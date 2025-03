L’Inter vince la Champions League, non c’è altra possibilità | Goduria infinita per Inzaghi

Arriva la notizia che fa felici i tifosi nerazzurri: l’Inter potrebbe vincere la Champions grazie ad un evento

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, è stata particolarmente positiva. La squadra nerazzurra, infatti, fino a questo momento, è pienamente in corsa su tutti i fronti. In campionato, infatti, la squadra nerazzurra si trova al comando e se la vedrà fino alla fine con le due principali antagoniste, Atalanta e Napoli.

In Coppa Italia, invece, dopo aver passato il turno ai quarti contro l’Udinese, i nerazzurri se la vedranno contro il Milan. La squadra rossonera, in questa stagione, è stata la vera e propria bestia nera per gli uomini di Simone Inzaghi. L’Inter non è mai riuscita a battere gli uomini di Conceicao e la sconfitta in rimonta in finale di Supercoppa ancora brucia tantissimo.

In Champions League, invece, dopo aver passato il turno agli ottavi di finale contro il Feyenoord, l’Inter dovrà giocare due partite al limite del proibitivo contro il Bayern Monaco per provare a cullare il sogno di vincere la coppa.

Intanto, una statistica viene in favore degli uomini di Simone Inzaghi. Infatti, da tantissimi anni non succedeva un certo evento che, l’ultima volta, aveva portato proprio alla vittoria della coppa dalle grandi orecchie.

Inter, vittoria della Champions League scritta? La statistica incredibile

L’Inter ha come grande obiettivo quello della vittoria della Champions League. E c’è un precedente che fa ben sperare i nerazzurri. Infatti, in questa stagione, sia Milan che Juventus hanno cambiato allenatore con gli esoneri di Fonseca e Motta e gli arrivi di Conceicao e Tudor.

L’ultima volta che una cosa del genere era accaduta, era la stagione 1963/1964, stagione in cui proprio la squadra nerazzurra allenata da Helenio Herrera riuscì a vincere la Coppa dei Campioni. Che sia un auspicio ottimo per la squadra di Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni europei.

Inter, sfida proibitiva contro il Bayern Monaco

Tornando alla nuda realtà, la sfida che i nerazzurri dovranno affrontare contro il Bayern Monaco è al limite del proibitivo. Una squadra che in questa stagione sembra aver ritrovato la quadra dei tempi migliori e che sta riuscendo a dimostrare tutto il suo valore in campo.

Servirà la migliore Inter possibile, anche se, con ogni probabilità, mancherà un elemento fondamentale come Denzel Dumfries.