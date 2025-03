Inter, il top player salta la sfida con il Bayern | INFORTUNIO grave, stagione compromessa

Un big salterà la sfida tra Inter e Bayern Monaco valida per i quarti di finale di Champions League

Fino a questo momento, la stagione dell’Inter, è sicuramente molto positiva. La squadra di Simone Inzaghi, in campionato, si trova al primo posto in classifica e, dopo la vittoria contro l’Atalanta, è riuscita a staccare sia la squadra nerazzurra che il Napoli, adesso distante tre punti. Ovviamente, il distacco è esiguo, pertanto non andrà persa assolutamente la concentrazione specie alla ripresa del campionato.

In Coppa Italia, dopo aver passato il turno contro l’Udinese, la semifinale vede la doppia sfida contro il Milan, in un derby che, in questa stagione, ha regalato parecchi dispiaceri ai nerazzurri che non sono mai riusciti a vincere. I rossoneri, quest’anno, sono stati una vera e propria bestia nera per l’Inter.

In Champions League, dopo essere riusciti a rientrare tra le prime otto nella prima fase, i nerazzurri hanno successivamente passato gli ottavi contro il Feyenoord e adesso se la vedranno contro il Bayern Monaco ai quarti di finale.

Una partita importantissima a cui, però, non parteciperà un big. Il giocatore, infatti, si è infortunato e non potrà giocare la sfida. L’obiettivo è provare a recuperarlo per il ritorno.

Inter-Bayern, un big non ci sarà: infortunio per lui

Il Bayern Monaco, con ogni probabilità, dovrà rinunciare ad un big per la partita contro l’Inter per i quarti di finale di Champions League. La squadra bavarese, infatti, non dovrebbe recuperare il suo portiere, Manuel Neuer.

Il giocatore era già fermo per un problema al polpaccio che lo aveva tenuto fuori e, da qualche giorno, era ritornato ad allenarsi con la squadra per provare a recuperare in vista del grande appuntamento. Ma il numero uno tedesco ha dovuto subire una ricaduta, di conseguenza la sua presenza è messa a serio rischio, anche se si farà di tutto per portarlo in campo.

Inter, problemi anche per Simone Inzaghi per la Champions

Intanto, anche l’Inter dovrà stare attenta alla situazione infortuni. Tanti giocatori, infatti, per questo motivo, non sono partiti con le nazionali e c’è un giocatore che, su tutti, preoccupa Simone Inzaghi.

Si tratta di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, infatti, ha subito un’elongazione e sicuramente salterà le partite contro Udinese, Milan e Parma. E’ in dubbio, la sua presenza, anche per quanto riguarda la Champions League. I nerazzurri si augurano che non sia così.