Bove, il peggio è passato | Finalmente torna in campo: c’è l’annuncio UFFICIALE sulla sua nuova avventura

Arrivano buone notizie per quanto riguarda Edoardo Bove ed il suo futuro dopo quanto accaduto in campo

Lo scorso Fiorentina-Inter è stata sicuramente una gara molto ricca di tensioni all’interno del campo e, successivamente, anche fuori. Infatti, al sedicesimo minuto di gioco, il centrocampista della squadra toscana, Edoardo Bove, si è accasciato in campo a causa di un malore fisico che lo ha colpito.

Una situazione che ha generato attimi di panico, soprattutto per il ragazzo che è stato portato subito in ospedale. Per fortuna il tutto si è risolto nel migliore dei modi e il classe 2002 può parlare di questo spiacevole incidente come di un brutto ricordo. La sua intenzione, però, è quella di ritornare in campo per fare quella che è la sua professione.

Ma, al momento, è necessario compiere degli altri esami che scongiurino la possibilità di altri incidenti e che diano con la massima certezza e sicurezza la possibilità di poter ritornare in campo.

Intanto, per Bove, arriva la buona notizia che riguarda il suo futuro. Nel caso in cui non dovesse tornare in campo, ecco che ci potrebbe essere la possibilità di una nuova professione legata al calcio.

Bove, ritorno in campo? C’è una nuova possibilità per il suo futuro

In attesa di capire se Edoardo Bove potrà realmente ritornare in campo, arrivano buone notizie per il ragazzo che è stato investito da un grandissimo affetto da parte del mondo del calcio e non.

In questo caso, è stato il suo stesso allenatore, Raffaele Palladino, a parlare del suo futuro. Ecco le sue parole a Il Corriere Fiorentino: “E’ un mio collaboratore, un fratellino. E’ molto intelligente, lo coinvolgo spesso. Mi da una grande mano, ma non posso pensare che Edo non giochi più. Ma dovesse smettere, sa che nel mio staff c’è sempre un posto per lui”.

Fiorentina, anno di rifondazione

Bove, per la Fiorentina, era stato uno degli innesti giovani per provare la rifondazione rispetto agli anni passati e ritornare in Europa. Dopo una prima parte di campionato giocata alla grandissima, adesso i risultati sono fisiologicamente più altalenanti.

I Viola vogliono migliorare la posizione rispetto alla scorsa stagione e l’obiettivo minimo è quello di arrivare in Europa League.