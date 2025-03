Club indagato per frode, bufera in società | RETROCESSIONE e punti di penalizzazione

La notizia ha lasciato senza parole i tifosi, il club adesso rischia una sanzione senza precedenti

La Premier League è da qualche anno considerata il miglior campionato di calcio mondiale. I club inglesi rappresentano ormai l’elite di questo mondo e ogni giocatore professionista ambisce un giorno di poter giocare con la maglia di uno di questi club.

Nonostante questo il campionato inglese non è di certo perfetto, anche il calcio inglese ha i suoi difetti e il comportamento di molti club non è di certo impeccabile.

Basti pensare alle recenti vicende riguardo alla situazione finanziaria fumosa del Manchester City, il club rischia di subire pesanti sanzioni a causa delle svariate violazioni delle regole finanziarie imposte per i club inglesi ed europei.

Ma questa potrebbe non essere l’unica gatta da pelare dei Blues, recenti notizie metterebbero in cattiva luce sia loro che i cugini del Manchester United.

Scandalo in Premier, United e City avrebbero mentito sull’età di alcuni giocatori

Quanto rilanciato dal The Telegraph è sicuramente una notizia con pochissimi precedenti nel campionato inglese. Secondo il quotidiano Manchester City e Manchester United avrebbero mentito sull’età di alcuni dei loro calciatori dichiarandone una inferiore. Questa notizia ha lasciato gli appassionati di calcio inglese senza parole, nessuno si sarebbe aspettato una manovra del genere da due grandi club.

Alcuni di questi giocatori pare abbiano già rappresentato la propria nazionale nelle competizioni giovanili, tuttavia i giocatori sarebbero già maggiorenni. Un dettaglio in più che renderebbe ancora più grave l’indiscrezione se dovesse venire confermata. Per adesso né i club né il Ministero dell’Interno britannico hanno rilasciato dichiarazioni in merito, la vicenda riceverà degli aggiornamenti nelle prossime settimane.

L’indiscrezione accende i riflettori su una situazione ben più grave

La notizia attira l’attenzione su quella che potrebbe rivelarsi qualcosa di ben più grave rispetto alla frode sportiva. In Inghilterra girerebbe il sospetto di un possibile traffico di minori tra le famiglie di in cerca di fortuna nel Regno Unito.

Il fatto che non sia stato fatto alcun test sui calciatori per confutarne l’età al momento del loro arrivo nel Regno Unito aumenta i sospetti. I tifosi confidano nella piena disponibilità dei propri club nel far luce sulla situazione.