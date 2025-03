Dramma BRUTALE per il calciatore: “Tagliato una gamba” | Dolore shock e vita rovinata per sempre

Arriva l’annuncio del giocatore in merito all’infortunio accorso: “L’infezione mi aveva divorato”

Il campionato di Serie A è arrivato nella sua fase decisiva sia per quanto riguarda la lotta per lo scudetto, sia per quanto riguarda la lotta per arrivare in Europa che per la salvezza. Per la vittoria finale, è sfida a tre tra Napoli, Atalanta e Inter che si daranno battaglia fino alla fine del campionato e con partite interessanti ancora da giocare.

Per la zona Europa, è bagarre con tante squadre che si stanno sfidando per provare a giocare le coppe nella prossima stagione. Bologna, Juventus, Lazio, Fiorentina, Roma e Milan dovranno cercare di fare quanti più punti possibili per provare a trovare l’accesso a Champions League, Europa League e Conference League.

Infine, la zona salvezza: la lotta principale, in questo momento, è circoscritta a Venezia, Parma ed Empoli. Ma occhio ad eventuali altre squadre che potranno rientrare ancora nella lotta.

Intanto, un grande ex della Serie A ha fatto una rivelazione incredibile su un infortunio. L’ex giocatore ha avuto un infortunio che gli ha fatto rischiare di perdere addirittura la gamba. Un dramma sfiorato veramente per poco.

Rivelazione shock: “Potevano tagliarmi una gamba”

Un grande ex della Serie A come Frank Ribery ha parlato a L’Equipe di un episodio molto particolare che poteva porre fine alla sua carriera: “Il ginocchio ha iniziato a farmi sempre più male. Non mi allenavo più tra una partita e l’altra. Ho avuto una grossa infezione quasi cinque mesi dopo”.

Il francese, poi, ha continuato: “L’infezione mi aveva divorato, era così grave che avevo dei buchi nella gamba. Avevo uno stafilococco aureo. Ho avuto molta paura, ho passato 12 giorni in ospedale. Avrebbero potuto tagliarmi la gamba”.

Ribery, un giocatore incredibile passato dalla Serie A

Frank Ribery è stato un giocatore sontuoso, soprattutto nella sua esperienza in Germania, con la maglia del Bayern Monaco. Insieme a Robben, ha fatto le fortune della squadra tedesca che è arrivata a vincere anche la Champions League.

In Italia, ha vestito le maglie di Fiorentina e Salernitana, prima di annunciare il suo addio definitivo al mondo del calcio.