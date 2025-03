GRAVE infortunio alla caviglia | Niente da fare per Inter-Bayern Monaco: solo lacrime e disperazione

Un grande protagonista potrebbe mancare alla partita di Champions League tra Inter e Bayern Monaco

L’Inter, in questa stagione e fino a questo momento, sta facendo un cammino molto positivo. Per quanto riguarda il campionato, infatti, la squadra di Inzaghi si ritrova al primo posto, soprattutto dopo la vittoria contro l’Atalanta che ha portato i nerazzurri a più tre dal Napoli, anche se non bisogna abbassare la guardia visto il calendario complicato.

In Coppa Italia, dopo aver passato il turno contro l’Udinese – prossima complicata avversaria in campionato -, i nerazzurri se la vedranno nel doppio confronto con il Milan in semifinale per provare a raggiungere la finale. Quest’anno, i rossoneri, sono stati una vera e propria bestia nera visto che l’Inter non è mai riuscita a batterli.

Infine, in Champions League, dopo essere arrivata tra le prime otto nella fase iniziale, i nerazzurri sono riusciti a passare gli ottavi di finale contro il Feyenoord e adesso, ai quarti, se la vedranno contro il Bayern Monaco.

E, a tal proposito, uno dei protagonisti della partita non ci sarà. Per lui un infortunio alla caviglia che gli farà saltare con ogni probabilità la supersfida. Un problema non indifferente.

Inter-Bayern, infortunio alla caviglia? Apprensione per lui

Il Bayern Monaco, dopo Neuer, perde un altro pezzo pregiato. Infatti, dopo gli impegni con le nazionali, è arrivato il responso. Alphonso Davies, terzino sinistro canadese, ha un problema alla caviglia e potrebbe fermarsi per tanto tempo.

Il giocatore rischia di saltare l’impegno di Champions League contro l’Inter e per la squadra bavarese sarebbe una grossa perdita. Ovviamente, lo staff medico e tecnico faranno di tutto per averlo a disposizione. Un giocatore che, sicuramente, fa la differenza e la cui assenza eventuale potrebbe essere davvero decisiva.

Inter, problemi anche per Simone Inzaghi

Se il Bayern Monaco piange, l’Inter sicuramente non può sorridere. E’ vero che Inzaghi recupererà tanti infortunati di lungo corso, ma contro il Bayern Monaco mancherà sicuramente Zielinski e c’è il rischio che non ci sia anche un titolarissimo.

Si tratta di Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha subito un’elongazione che sicuramente lo costringerà a saltare le sfide contro Udinese, Milan e Parma. Il rischio è che manchi anche la partita d’andata di Champions League.