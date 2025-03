Tudor in Serie A, chiamato d’urgenza per prendere il suo posto | Arriva dopo l’esonero ufficiale

Igor Tudor ritorna in Serie A ed è pronto a farlo in grande stile. Potrebbe cambiare presto la panchina di una big

La prossima stagione di Serie A potrebbe vedere parecchi cambiamenti per quanto riguarda le panchine di tantissime squadre. Sicuramente potrebbe cambiare l’Atalanta, visto che Gasperini ha annunciato che questo potrebbe essere la sua ultima stagione in nerazzurro. Su di lui ci sono gli occhi sempre vigili della Roma.

Occhio anche a quanto potrebbe accadere al Milan, per cui la posizione di Conceicao è sempre più in bilico e quasi certamente saluterà Milanello. I rossoneri, hanno intenzione di prendere un tecnico di grande spessore come potrebbe essere Massimiliano Allegri oppure Antonio Conte.

Il tecnico leccese ha intenzione di capire quali saranno i progetti futuri del Napoli per crescere ancora. Se gli obiettivi non saranno gli stessi, le due strade potrebbero separarsi definitivamente.

Intanto, un’altra squadra potrebbe cambiare allenatore e avrebbe già trovato il sostituto ideale. Igor Tudor, infatti, potrebbe ritornare in panchina e potrebbe farlo in grande stile.

Serie A, contatto Igor Tudor: il croato torna in panchina?

Igor Tudor potrebbe tornare presto in Serie A. Il tecnico croato, dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Lazio, potrebbe fare definitivamente il grande salto in una big. E la squadra in questione è la Juventus.

I bianconeri, infatti, in queste ore, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, stanno riflettendo sulla posizione di Thiago Motta con la possibilità di cambiarlo fin da subito. E, in tal caso, il profilo preferito è quello dell’ex difensore della squadra bianconera. Una soluzione che si sta evolvendo e che potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime ore.

Juventus, un altro profilo (oltre a Tudor) per la panchina

Oltre al tecnico croato, la società bianconera sta valutando anche altri profili che possano fare al caso del progetto tecnico bianconero. E in tal senso torna in auge il nome di Roberto Mancini.

L’ex ct della Nazionale, però, non è ben visto dalla tifoseria juventina visto il comportamento tenuto sulla panchina azzurra e visto che, soprattutto, è stato il tecnico dell’Inter all’epoca di Calciopoli, avendo parole molto dure per la squadra e la dirigenza bianconera del tempo.