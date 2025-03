Milinkovic-Savic torna in Serie A, affare fatto per la prossima stagione | Offerta irrinunciabile, firma subito

Sergej Milinkovic-Savic ritorna in Serie A: il giocatore è pronto a sposare il nuovo progetto con la nuova squadra

Tantissime società di Serie A hanno già iniziato a programmare il prossimo mercato. Le varie dirigenze, infatti, non hanno intenzione di farsi trovare impreparate e vogliono iniziare a sondare alcune piste che possano fare al caso loro. L’Inter, sicuramente, dovrà intervenire per svecchiare la rosa come ordinato dal fondo Oaktree.

La Juventus, invece, sempre dando un occhio ai conti del bilancio, dovrà rinforzare la squadra quanto più possibile per provare ad avvicinarsi alle squadra in vetta. Così come il Milan, che dovrà provare a rinforzare la difesa e il centrocampo con giocatori con caratteristiche differenti rispetto a quelli attuali.

Intanto, arriva un’indiscrezione di mercato molto interessante. Infatti, potrebbe esserci un ritorno graditissimo in Serie A. L’ex centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic, potrebbe ritornare nel nostro campionato.

Una big ci sta pensando e sta iniziando a valutare la pista in vista dell’estate. Quella del centrocampista serbo potrebbe essere una pista davvero calda nei prossimi mesi.

Serie A: Milinkovic-Savic potrebbe ritornare nel nostro campionato

Milinkovic-Savic potrebbe ritornare in Serie A. Il centrocampista serbo, infatti, dopo essersi trasferito in Arabia Saudita, potrebbe essere una suggestione forte per una big del nostro campionato.

Si tratta della Juventus che, in attesa di capire quale sarà la nuova guida tecnica – Roberto Mancini sembra essere in pole position per la panchina bianconera – vuole fare le cose in grande e acquistare un giocatore con caratteristiche che in Italia sono sempre state decisive. Nei prossimi mesi potrebbero partire i primi discorsi tra le parti per capire la reale fattibilità dell’eventuale affare.

Milinkovic-Savic: non solo la Juventus sul serbo

Ma la Juventus non è l’unica squadra che è sopra il giocatore. Infatti, c’è una suggestione molto forte che riguarda un clamoroso ritorno alla Lazio. Il giocatore non ha mai nascosto la volontà di tornare, un giorno, in maglia biancoceleste.

Il presidente Lotito sarebbe favorevole a questo affare, ma solo a certe condizioni. Insomma, per il serbo potrebbe esserci bagarre estiva. In quella Serie A in cui, per tantissimi anni, ha dominato in campo.