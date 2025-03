Boom boom Lazio, Lotito chiama Italiano a Formello | Cambio di allenatore: vieni a Roma al posto di Baroni

La Lazio potrebbe clamorosamente cambiare in panchina quest’estate: Italiano indiziato numero uno per i biancocelesti

La prossima stagione di Serie A potrebbe vedere vari stravolgimenti per quanto riguarda le panchine di tantissime squadre. Sicuramente potrebbe cambiare l’Atalanta. Gasperini, infatti, ha annunciato che questo potrebbe essere l’ultima stagione in nerazzurro. Su di lui c’è la Roma che ha già iniziato i primi contatti.

Anche la Juventus sta pensando addirittura in queste ore di cambiare Thiago Motta. I risultati sperati non sono arrivati e il rapporto con squadra e dirigenza è completamente incrinato. I bianconeri hanno già allertato sia Roberto Mancini che Igor Tudor. Il Napoli dovrà capire bene le intenzioni di Antonio Conte.

Il tecnico salentino vuole un mercato con grandi giocatori. Se così non sarà potrebbe pensare di andare altrove, con il Milan che è sempre sulle sue tracce visto che Conceicao andrà via dai rossoneri.

Intanto, anche la Lazio sta riflettendo sul futuro di Marco Baroni. Il tecnico è stato messo in discussione e potrebbe salutare in estate. Al suo posto, i biancocelesti, stanno cercando un allenatore come Vincenzo Italiano. Ma vediamo i dettagli di questo interesse.

Baroni out per la Lazio? I biancocelesti puntano tutto su Italiano

La Lazio potrebbe salutare Baroni a fine stagione. Questa è l’indiscrezione rilanciata da Il Messaggero. Il tecnico biancoceleste, infatti, non ha più il rapporto solido con la dirigenza. I motivi stanno nei risultati non più continui come ad inizio stagione, ma anche la condizione fisica non ottimale di alcuni giocatori che, tra l’altro, hanno subito infortuni.

Per questo, i biancocelesti, stanno monitorando la situazione attorno a Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna sta facendo molto bene in Emilia ed è per questo che gli occhi di Lotito non si sono mai spostati dalla sua posizione – è un vecchio pallino del presidente biancoceleste.

Italiano, non solo gli occhi della Lazio su di lui

Su Italiano, però, non ci sono solo gli occhi della Lazio. L’ex Viola, infatti, piace anche alla Roma che, però, come detto, ha sempre Gasperini come profilo in cima alla lista, ma anche all’Atalanta.

Di fatto, però, il Bologna non ha intenzione di separarsi da un allenatore che, nonostante una squadra rivoluzionata rispetto alla passata stagione nei suoi leader, sta lottando per arrivare nuovamente in Champions League.