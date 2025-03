Sinner torna in campo, c’è la data UFFICIALE | Finalmente il peggio è alle spalle

Il campione italiano tornerà presto a competere sul campo, i tifosi non vedono l’ora di rivederlo

Questi sono sicuramente dei mesi particolari per la carriera di Jannik Sinner, il tennista sta passando il tempo della propria squalifica fuori dall’attenzione dei media.

Il campione avrebbe trovato il modo di tenersi in forma senza violare l’accordo trovato con l’agenzia mondiale anti doping, la WADA. La squalifica infatti comporta che il tennista non possa allenarsi con il proprio team fino al 5 aprile 2025, data ormai molto vicina.

Ma nonostante tutto Sinner non è rimasto di certo con le mani continuando il proprio allenamento così da arrivare nella migliore condizione possibile alla fine della propria squalifica che terminerà il 4 maggio 2025.

A quanto pare il campione altoatesino avrebbe già stilato un programma per il suo ritorno in campo, i tifosi potrebbe già sapere la prima occasione in cui potranno nuovamente vedere Jannik di nuovo all’opera contro i suoi avversari.

Sinner, il campione tornerà in campo a Roma per gli Internazionali

Secondo Repubblica il campione italiano tornerà per la prima volta in un torneo ufficiale a Roma in occasione degli Internazionali d’Italia, torneo che si svolge sulla terra rossa e che consentirebbe a Sinner di abituarsi al terreno prima del Grande Slam. La prima partecipazione ad un grande torneo dovrebbe arrivare proprio in occasione del Roland Garros di Parigi, ma tra i due eventi potrebbero ulteriori impegni per lui.

La sorpresa infatti è che Sinner potrebbe partecipare anche al torneo di Amburgo dal 17 al 24 maggio, proprio poco prima del Roland Garros. Il campione vorrebbe utilizzare questo torneo, anche esso sulla terra rossa, per prepararsi al meglio al Roland Garros.

I tifosi non vedono l’ora, manca ormai poco per vedere il campione in campo

Il tennista è stato costretto all’allontanamento dai campi dal 9 febbraio, Sinner ha quindi già scontato gran parte della sua squalifica potrà presto tornare ad allenarsi con il suo team.

Il lato positivo della squalifica è che non ha impedito al fuoriclasse di partecipare a nessuno dei Grande Slam, ciò ha generato non poche polemiche nell’ambiente tennistico. Secondo alcune personalità il tennista ha ricevuto un trattamento di favore da parte della WADA.