Sta arrivando Ballardini, serve un’altra impresa nella sua carriera | E’ il momento di fare sul serio

L’ex allenatore del Sassuolo potrebbe presto iniziare una nuova esperienza del tutto inedita

La carriera di Davide Ballardini è sicuramente peculiare per l’alto numero di squadre allenate dal tecnico, carriera iniziata allenando le giovanili del Bologna e che per adesso ha subito uno stop dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Sassuolo.

Un’esperienza che purtroppo non si è conclusa bene per Ballardini, la squadra non ha raggiunto l’obiettivo della salvezza e così il Sassuolo ha subito la sua prima retrocessione in Serie B della sua storia.

Infatti la squadra emiliana ha militato in Serie A per 11 anni consecutivi fin dal giorno della sua promozione risalente all’ormai lontano 2013, anno in cui risaliva l’ultima partecipazione alla Serie B dei neroverdi che quindi non avevano mai subito una retrocessione.

Purtroppo per Ballardini il tempo a sua disposizione fu poco, l’allenatore subentrò sulla panchina dei neroverdi ad inizio marzo, troppo tardi per risanare la stagione del Sassuolo. Adesso per lui potrebbe esser arrivato il momento di una nuova esperienza.

La Kings League chiama Ballardini, l’agente smentisce tuttoSassuolo

Ciò che in pochi si sarebbero aspettati è che la nuova proposta per Davide Ballardini sarebbe arrivata da una competizione tutt’altro che canonica. A quanto pare i Caesar, squadra della Kings League, avrebbe proposto il ruolo di tecnico all’allenatore ex Sassuolo. Proposta che però è stata smentita dall’agente dell’allenatore che ha negato i contatti con la squadra di calcio a 7.

Come riportate dal sito di Gianluca Di Marzio, queste sono le parole dell’agente: “La sua prerogativa rimane quella di continuare ad allenare in queste categorie (Serie A e Serie B). Ma soprattutto, non c’è stato alcun tipo di proposta da parte di queste squadre di Kings League. È un movimento che noi rispettiamo, ma che non vedrà di sicuro Davide Ballardini protagonista”

La nuova competizione continua ad attirare talenti

Nonostante il rifiuto di Ballardini è ormai sotto gli occhi di tutti che la Kings League stia iniziando a generare un discreto seguito anche grazie all’aggiunta di diversi talenti provenienti dal mondo del calcio.

Le squadre di Kings League possono infatti già contare sulla presenza di Naingolann, Caputo, Brocchi e Toni.