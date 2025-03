Basta DAZN, ecco la risoluzione del contratto | Non trasmetteranno più le partite

Arriva la clamorosa notizia che riguarda DAZN: pronta la risoluzione del contratto e niente più partite

La nostra Serie A è arrivata sicuramente al suo momento decisivo sia per quanto riguarda la lotta per lo scudetto, che quella per raggiungere un posto in Europa così come quella per non retrocedere. Per la vittoria finale, la sfida aperta è quella tra Napoli, Atalanta ed Inter che se la giocheranno fino all’ultima giornata di campionato.

Per giocare le coppe nella scorsa stagione, invece, è vera e proprio bagarre. Infatti, in pochissimi punti, sono racchiuse Bologna, Juventus, Fiorentina, Lazio, Milan e Roma. Una sfida avvincente che ci accompagnerà in queste ultime giornate rimanenti. E anche per non retrocedere, la sfida si sta facendo serrata.

Le squadre maggiormente coinvolte sono certamente Venezia, Empoli e Parma. Ma occhio anche ad altre avversarie che senza continuità di risultati potrebbero essere risucchiate in basso.

Intanto, arriva la clamorosa notizia che riguarda Dazn. Infatti, alcuni presidenti, vogliono risolvere il contratto con l’emittente e non permettere di far trasmettere più le partite.

Dazn, notizia clamorosa: risoluzione del contratto in vista?

L’indiscrezione è lanciata da RMC Sport e riguarda i diritti tv della Ligue 1. Infatti, stando a quanto riportato, alcuni presidenti di alcune società starebbero riflettendo seriamente sul da farsi, considerando seriamente di risolvere l’accordo stabilito e non far trasmettere più le partite all’emittente.

Il tutto ad una condizione, ovvero quella di raggiungere la cifra di 1,5 milioni di abbonati entro dicembre. Al momento, la situazione, prevede un terzo degli abbonati. Dunque, un obiettivo che, al momento, sembra essere abbastanza lontano. I prossimi mesi, in questo senso, saranno parecchio importanti e decisivi. Vedremo come finirà questa vicenda.

Dazn e le polemiche: discussioni anche in Italia

I problemi con Dazn hanno creato malumori anche in Italia. Infatti, tanti abbonati hanno spesso lamentato un servizio non proprio efficiente. Una situazione che spesso ha fatto perdere spezzoni di partite.

A risolvere le problematiche ha provato a lavorare anche la Lega Calcio, ma ad oggi la soddisfazione degli utenti, soprattutto per il prezzo del servizio, ha lasciato a desiderare. Ovviamente, ci si augura che le cose possano migliorare.