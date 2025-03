Clamoroso Inter, ADDIO al calcio per studiare medicina: “Smetto di essere un calciatore professionista”

L’annuncio del giocatore nerazzurro che ha stupito tutti: “Lasciare il calcio per poter studiare medicina”

L’Inter, oramai da parecchi mesi, sta programmando il mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, infatti, non vuole farsi trovare impreparata e vuole trovare i migliori profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi. Marotta, Ausilio e Baccin stanno cercando i giocatori migliori per la squadra.

Ma se da un lato bisogna mantenere la competitività, dall’altro la dirigenza dovrà necessariamente accontentare le richieste della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi che è il più alto della Serie A.

Sicuramente, uno dei reparti da rinforzare è sicuramente quello della difesa dove andrà preso sicuramente un elemento di spesso, così come a centrocampo dove è già arrivato il croato Sucic.

Intanto, un giocatore nerazzurro, ha fatto una rivelazione che riguarda la sua carriera e la sua volontà di voler studiare medicina. Un retroscena che di sicuro ha stupito in tanti.

Inter, il giocatore vuole studiare medicina: “Smetto di fare il professionista”

Uno dei giocatori rivelazione dell’Inter, sia della passata stagione che di questa, è sicuramente Yann Bisseck. Il difensore è stato convocato anche per gli ultimi impegni della nazionale tedesca e sta crescendo in maniera esorbitante. E proprio il nerazzurro ha fatto una rivelazione curiosa in merito al suo passato.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sportschau: “Dopo il terzo o il quarto prestito andato male, avevo pensato di lasciare il calcio e studiare medicina. Ora sono felice di non averlo fatto”.

Mercato Inter, tutti gli obiettivi dei nerazzurri

Intanto, come detto, la dirigenza, sta lavorando sul mercato. Per il reparto difensivo, infatti, piace tantissimo il difensore del Bologna, Sam Beukema. In mezzo, gli obiettivi sono Nico Paz e Arda Guler, ma la trattativa con il Real Madrid.

In avanti, invece, ci sono tre obiettivi che sono Santiago Castro del Bologna, Lorenzo Lucca dell’Udinese e Krstovic del Lecce. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi soprattutto in attesa di capire il budget a disposizione del club.