Torna l’incubo plusvalenze in Serie A | Il club finisce sotto indagine: si RISCHIA tantissimo

Rischia di tornare l’incubo plusvalenze in Serie A, dopo quanto accaduto alla Juventus: partono le indagini

In Serie A, due stagioni fa, ha destato particolarmente scalpore la situazione che si è creata attorno alla Juventus e che ha portato allo scandalo plusvalenze che, dalla procura della FIGC, era state definite fittizie. Una situazione che, ovviamente, ha colpito l’intero calcio italiano soprattutto per quanto riguarda le ripercussioni.

Infatti, tutto il boarding bianconero fu costretto a dimettersi e da quel momento ci fu una ricostituzione della società. La situazione aveva portato ad una penalità in classifica alla squadra bianconera che, alla fine, nonostante tutto, riuscì a qualificarsi per la Champions League con Massimiliano Allegri in panchina.

Adesso, arriva la notizia clamorosa che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola. Infatti, in Serie A, potrebbe seriamente tornare l’incubo plusvalenze.

Una situazione da tenere d’occhio visto che sono già partite le indagini da parte della Procura della FIGC e che coinvolgerebbero una società in particolare del nostro campionato.

Serie A, ancora incubo plusvalenze? Partono le indagini su un club

In Serie A potrebbe ritornare nuovamente l’incubo riguardante le plusvalenze. Infatti, stando a quanto riportato dal giornalista Giovanni Capuano all’interno dei suoi profili social, la Procura della FIGC avrebbe aperto un fascicolo per quanto riguarda le plusvalenze della Roma.

Per quanto riguarda la società giallorossa, il tutto nasce dal rinvio a giudizio dell’ex presidente James Pallotta e di cinque suoi dirigenti, ovvero Fienga, Baldissoni, Gandini, Francia e Malknecht. Vedremo come evolverà la situazione. Ad oggi, stando nel campo delle ipotesi, potrebbero esserci altre penalizzazioni.

Roma, la società lavora al futuro

Mentre sulla vicenda, le autorità faranno il loro corso con le indagini, la società giallorossa sta già lavorando per trovare una guida tecnica adatta e per trovare giocatori che possano essere funzionali al progetto del club.

Per la panchina, infatti, il nome che sembra essere tornato in auge è quello di Giampiero Gasperini che potrebbe lasciare l’Atalanta in estate. Occhio anche ai giocatori, dove il sogno è sempre quello che porta all’arrivo di Davide Frattesi. Inoltre, per l’attacco, piace sempre Lucca dell’Udinese, così come Raspadori.