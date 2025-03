RIVOLUZIONE TOTALE in Formula 1, cambia tutto dal 2028 | Decisione senza precedenti

Potrebbe esserci un’altra modifica per quanto riguarda la Formula 1 che potrebbe cambiare molto della competizione

La Formula 1 è appena iniziata e c’era tanta curiosità per conoscere le nuove macchine, così come i nuovi volti delle nuove scuderie. Il primo Gran Premio si è corso in Australia ed ha visto la vittoria di Lando Norris su McLaren, seguito da Max Verstappen su Red Bull. Nell’ultimo gradino del podio, invece, ecco George Russel su Mercedes.

Piacevole sorpresa, il pilota bolognese Andrea Antonelli che siede anche lui su Mercedes. La tanta attesa per Ferrari, invece, non è stata ripagata. Le gare dei due piloti del Cavallino rampante è stata semplicemente disastrosa e sarà necessaria apporre modifiche importanti per riuscire ad uscire dal pantano delle ultime stagioni.

Lewis Hamilton si è posizionato in decima posizione, mentre Charles Leclerc ha fatto leggermente meglio, ma non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto.

Intanto, la Formula 1 sta pensando ad una nuova modifica che potrebbe rivoluzionare la competizione. Dalla stagione 2028, infatti, potrebbe cambiare tanto rispetto alla competizione attuale.

Rivoluzione in Formula 1: cambiamento importante dal 2028

Il direttore esecutivo della Formula 1, Stefano Dominicali, ha incontrato il primo ministro della Thailandia per parlare della possibilità di inserire una gara in più nella competizione e poter fare un circuito cittadino per far correre le vetture.

E non è arrivato un no, anzi. Infatti, la Thailandia sta pensando ad un piano di studio per portare avanti questa idea e per poter capire tanti aspetti per rendere realizzabile un progetto ambizioso. Entrambe le parti si sono dette entusiaste ed ottimiste. Pertanto, occhio a questa possibilità che avrebbe il via dalla stagione 2028. Un grande cambiamento per la competizione e per la Formula 1.

Ferrari, poco è cambiato rispetto alla scorsa stagione

Per quanto riguarda, invece, la Ferrari, nonostante la presenza di due big come Charles Leclerc e Lewis Hamilton, sembra essere cambiato poco rispetto alla passata stagione e tantissimi problemi sono rimasti.

Troppo poco un ottavo ed un decimo posto, soprattutto per le attese che c’erano. L’impressione è che la macchina non sia ancora pronta a competere con le più forti e a lottare per il titolo.