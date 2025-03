Scambio ATOMICO tra Serie A e Premier League: arriva Salah, firma prenotata per luglio

Uno scambio che avrebbe dell’incredibile e che porterebbe nuovamente il campione in Italia

Mohamed Salah è senza dubbio uno dei giocatori più forti della sua generazione. L’egiziano ha collezionato molte presenze in competizioni di alto livello, presenze condite da un gran numero di gol e assist che lo hanno portato a diventare uno dei migliori giocatori africani della storia.

La sua carriera ha sicuramente preso il volo fin dal suo arrivo a Liverpool, città che ha regalato diversi successi al campione egiziano.

Il trampolino di lancio però è arrivato dall’Italia, le due esperienze con Fiorentina e Roma hanno sicuramente giovato ad attirare l’attenzione dei Red Devils sull’attaccante.

Ed è proprio la Serie A una delle possibili destinazioni che potrebbe accogliere il giocatore alla scadenza del suo contratto con il Liverpool fissata a giugno 2025.

Salah-Lookman, il clamoroso scambio potrebbe avvenire!

Un altro grande giocatore proveniente dal continente africano è Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe presto concludere la sua esperienza a Bergamo, le sue grandi prestazioni in Europa hanno attirato l’attenzione dei grandi club e sarà difficile trattenerlo a lungo. Tra le squadra che starebbero seguendo con attenzione il giocatore figurerebbe proprio il Liverpool che vorrebbe trovare un sostituto dopo la partenza di Salah.

L’attaccante egiziano infatti abbandonerà presto Liverpool dopo la scadenza del suo contratto, sull’orizzonte appare la concreta possibilità che l’Atalanta proponga un contratto al giocatore acquisendolo a parametro zero. Uno scambio dunque, anche se non sarebbe così sulla carta, tra Atalanta e Liverpool che si ritroverebbero ad avere in rosa i rispettivi attaccanti.

Lookman ha libera scelta, su di lui gli occhi delle più grandi d’Europa

Si sa, le competizioni europee sono da sempre una grandissima vetrina per i talenti dei club più grandi d’Europa. Vetrina che Ademola Lookman ha saputo sfruttare benissimo durante la finale di Uefa Europa League dell’Atalanta. Partita che resterà nella storia grazie alla tripletta dell’attaccante nigeriano che ha consegnato il trofeo alla squadra bergamasca.

Adesso però la storia tra Lookman e Atalanta sembra ormai arrivata alla fine, la dirigenza neroazzurra potrebbe presto riceve una grande offerta per il giocatore, a quel punto sarà molto difficile trattenerlo.