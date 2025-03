Ecco Luis Alberto, ha deciso di tornare | Addio al Qatar, decisione clamorosa all’improvviso

Il centrocampista apre al ritorno tanto atteso, adesso si attende l’addio al campionato qatariota

La carriera di Luis Alberto è senza dubbio contrassegnata dalla sua lunga esperienza con la maglia della Lazio. A Roma Alberto ha collezionato più di 200 presenze, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti del campionato in quegli anni.

I tifosi della Lazio non hanno mai dimenticato il centrocampista spagnolo che ha regalato diversi successi alla squadra biancoceleste, anche se purtroppo il rapporto tra i due si è ormai interrotto da giugno 2024.

Da meno di un anno Luis Alberto gioca nel campionato qatariota con la maglia del Al-Duhail. Il centrocampista ha firmato un triennale con la squadra qatariota, sarà legato a loro fino al 2027.

Tuttavia, in una recente intervista il giocatore avrebbe aperto ad un suo addio al calcio qatariota per tornare in Europa per vestire nuovamente la maglia della sua squadra del cuore.

Luis Alberto: “Vorrei andare al Cadiz e tornerei volentieri al Siviglia”

Luis Alberto sarà legato al Al-Duhail fino al 2027, anno in cui il centrocampista avrà compiuto il suo 35esimo compleanno, tuttavia il giocatore non esclude un suo possibile ritorno in Spagna. In una recente intervista Luis Alberto ha affermato che alla fine della sua esperienza con il campionato qatariota vorrebbe andare a giocare con il Cadiz se il suo fisico glielo dovesse permettere.

Una rivelazione particolare ma che non finisce qui. Luis Alberto ha anche fatto intendere che oltre al Cadiz vorrebbe tornare ad indossare la maglia del Siviglia, ma soltanto se le sue condizione fisiche dovessero essere ottime. Il centrocampista ha affermato che non si perdonerebbe mai delle pessime prestazione con le maglie di queste due squadre.

Il centrocampista non sembra voler tornare a Roma

Sfortunatamente per i tifosi biancocelesti il centrocampista non si è lasciato andare a nessun commento riguardo al suo ritorno alla squadra romana.

Gli 8 anni con la maglia della Lazio forse sono già stati abbastanza per il centrocampista spagnolo che adesso avrebbe voglia di togliersi qualche soddisfazione prima della chiusura della sua carriera. Bisogna tra l’altro ricordare che Luis Alberto ha deciso di rescindere il proprio contratto con la Lazio, contratto che aveva durata fino al 2027.