Inter, SERIO infortunio al piede | Addio alla Champions, non potrà giocare

Arriva la notizia del serio infortunio: il giocatore non potrà giocare la partita tra Inter e Bayern Monaco

L’Inter, in questa stagione, sta oggettivamente facendo molto bene in tutte le competizioni che sta giocando. In campionato, la vittoria contro l’Atalanta, ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di balzare al primo posto staccando il Napoli, a meno tre punti, e la stessa squadra bergamasca, a meno sei punti.

Anche in Coppa Italia il percorso, fino a qui, è stato brillante. La squadra si trova in semifinale dove affronterà quella che è stata la sua bestia nera in questa stagione, ovvero il Milan. Una doppia sfida sicuramente affascinante e che ci dirà chi sarà la finalista che affronterà la vincente tra Bologna ed Empoli.

In Champions, dopo essere passata direttamente agli ottavi di finale, i nerazzurri hanno vinto il doppio confronto contro il Feyenoord e se la dovranno vedere, in una sfida proibitiva, contro il Bayern Monaco.

E, a tal proposito, mancherà uno dei protagonisti del match. Il giocatore ha subito un grave infortunio al piede e non potrà giocare la sfida. Una grave perdita per la squadra.

Inter-Bayern Monaco, un giocatore salterà il match

Inter-Bayern Monaco sarà la prossima partita di Champions League che decreterà il passaggio in semifinale della competizione. Una partita molto complicata per la squadra nerazzurra che affronterà una delle favorite ed un avversario sicuramente più forte nelle individualità.

Intanto, un giocatore dovrà saltare la sfida a causa di un grave infortunio al piede. Infatti, il portiere della squadra bavarese, Jonas Urbig, non potrà esserci. Il ragazzo si è fatto male dal ritiro dell’Under 21 tedesca per preparare le sfide contro Slovacchia e Spagna. Il giocatore ha già fatto ritorno a Monaco per iniziare il recupero. Una perdita grave, visto che Neuer sta recuperando da un infortunio e non è ancora al meglio della propria condizione fisica.

Inter, tanti infortuni per Inzaghi

Anche l’Inter deve far fronte a tanti infortuni. Sicuramente, quello più lungo, sarà quello di Zielinski. Ad Appiano stanno recuperando la miglior condizione Dimarco, Darmian e Zalewski.

A breve lo farà anche Thuram, mentre bisognerà capire l’entità di quello di Dumfries e, notizia delle ultime ore, anche quello di Lautaro.