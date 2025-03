Immobile in Serie A, addio Besiktas | Chiude la carriera in Italia, ultima maglia prima del ritiro

Ciro Immobile potrebbe ritornare in Italia: il giocatore vuole un’ultima chance in Serie A prima del ritiro

Le squadre di Serie A hanno già iniziato a programmare il loro mercato da parecchi mesi. Tantissime società, infatti, hanno intenzione di non rimanere impreparate e di trovare i profili più adatti per rinforzare le proprie rose e provare a raggiungere gli obiettivi anche nella prossima stagione.

Di sicuro, l’Inter, dovrà fare una grande opera di ringiovanimento della squadra come richiesto dalla proprietà di Oaktree e ci saranno tantissimi movimenti tra entrate ed uscite. Anche la Juventus dovrà provare a rinforzare l’organico, sempre mantenendo un occhio al bilancio che, ad oggi, è in profondo rosso.

Il Milan si sta già muovendo per acquistare un difensore ed un centrocampista affidabili. Il profilo preferito per la difesa è quello di Antonio Silva del Benfica, mentre per la linea mediana sembra in dirittura d’arrivo l’affare che porta a Samuele Ricci del Torino.

Intanto, un grande ex della Serie A potrebbe fare nuovamente ritorno nel nostro campionato. Il giocatore vuole concludere la carriera in Italia ed ha intenzione di realizzare questo suo obiettivo.

Immobile in Serie A? Due società ci pensano

Ciro Immobile potrebbe ritornare in Serie A. Dopo l’addio alla Lazio e il trasferimento al Besiktas, l’ex centravanti della Nazionale italiana ha intenzione di chiudere la carriera nel nostro campionato e due squadre stanno iniziando a pensare ad un suo possibile ingaggio.

La prima è il Napoli, con Antonio Conte che lo ha avuto in azzurro e lo vorrebbe come sostituto di Romelu Lukaku, in modo da avere un’alternativa capace di non far sentire la mancanza in zona gol del belga. Poi, occhio all’Atalanta che vorrebbe il back-up di Mateo Retegui visto che la condizione di Scamacca non è più ottimale.

Napoli, non solo Immobile: ci sono due alternative

Il Napoli, però, cerca un centravanti e sta provando a spaziare tra varie opzioni nella lista di Manna. Il ds azzurro, infatti, sta provando a sondare vari terreni. Il primo è quello che porta a Ange Bonny del Parma.

La seconda opzione è quella che porta al centravanti del Manchester United, Hojlund. Due profili giovani e da costruire, ma con già dell’esperienza alle spalle. Il Napoli si muove.