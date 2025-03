Reijnders saluta il Milan, CESSIONE forzata per i rossoneri | Arrivano una pioggia di milioni

Ha completamente rivoluzionato il centrocampo dei rossoneri ma adesso potrebbe salutarli

Il Milan affronterà presto un periodo di profondo cambiamento sia nella rosa che nello staff. Cambiamenti che dovrebbero riportare il Milan al vertice del calcio italiano e permettergli di essere una minaccia anche in Europa.

I miglioramenti dei rossoneri passeranno ovviamente dal mercato, con cessioni e arrivi che verranno studiate nel migliore dei modi per consentire un miglioramento delle prestazioni.

Tijjani Reijnders è stato senza dubbio uno dei migliori acquisti del Milan degli ultimi anni. Arrivato nell’estate del 2023 il centrocampista olandese si è con pazienza ritagliato un posto tra i migliori centrocampisti della Serie A attuale portando in campo delle grandissime prestazioni.

Il nome di Reijnders è sicuramente tra quelli che i tifosi rossoneri vorrebbero non vedere nella lista delle possibili partenze ma la realtà dei fatti potrebbe riservare una sorpresa negativa per loro.

Reijnders, adesso vale molto di più, il Milan valuta la maxi cessione

Arrivato dall’Az Alkmaar per circa 20 milioni di euro, il valore attuale del centrocampista rossonero adesso è decisamente più alto. Secondo alcuni giornalisti adesso i grandi club potrebbero arrivare a sborsare anche una cifra attorno ai 70 milioni di euro per l’olandese, un’offerta del genere farebbe sicuramente vacillare la dirigenza rossonera.

Sembra infatti che Reijnders abbia iniziato ad attirare l’attenzione dei grandi club europei, club che in questo momento dispongono di una forza economica superiore a quella del Milan. Una probabile destinazione per l’olandese potrebbe essere la Premier League, dove i propri club da diversi anni riescono a proporre contratti con cifre da capogiro ai giocatori provenienti dal resto del mondo. I rossoneri dovranno faticare per tenere Reijnders a Milano per un’altra stagione!

Il centrocampista saluterebbe Milano con pochi trofei

Purtroppo per i tifosi rossoneri, se Reijnders dovesse lasciare Milano non andrebbe via con la valigia piena di medaglie. Per adesso l’unico trofeo vinto dall’olandese in maglia rossonera è la Supercoppa Italiana vinta qualche mese fa.

Il Milan al momento si trova largamente fuori dalla lotta scudetto ed è fuori dalla Champions League, resta però la Coppa Italia, forse l’ultima occasione per Reijnders di poter alzare un altro trofeo in rossonero.