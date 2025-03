Ma quale rinnovo, vendono Svilar immediatamente | La Roma incassa una pioggia di milioni

Il destino del portiere giallorosso non è ancora stato deciso, i tifosi attendono aggiornamenti

Claudio Ranieri sta continuando la sua stagione sulla panchina della Roma regalando ai tifosi giallorossi diverse soddisfazioni in campionato, generando qualche rimpianto per non aver accolto prima l’allenatore ex Cagliari.

Nonostante l’eliminazione dall’Europa League, Ranieri ha ancora il sostegno dei tifosi che non possono che sottolineare il grandissimo lavoro del tecnico che è riuscito a risollevare le sorti della squadra in campionato.

La forza di Ranieri sta forse nella sua capacità nel riuscire a valorizzare correttamente alcuni giocatori che sono rivelati fondamentali per il gioco dei giallorossi, ma sopratutto nel dare la giusta motivazioni a questi professionisti.

Tra di loro c’è senza dubbio anche il portiere dei giallorossi, Mile Svilar, che ultimamente sta consegnando alla propria squadra delle grandissime prestazioni che gli hanno consentito di proteggere al meglio la porta giallorossa.

Svilar, voci di rinnovo? Il Bayern Monaco intanto punta al portiere

Dopo il recente incontro con il Cagliari, il portiere giallorosso Mile Svilar, ha fatto parlare di sè con un post Instagram che i tifosi hanno provato ad interpretare. Un lucchetto all’interno della didascalia del post che fa sperare i tifosi sul possibile vicino accordo per il rinnovo del portiere. Tuttavia, il destino del portiere non è ancora scritto, alcuni grandi club europei starebbero pensando proprio a lui per andare a sostituire il proprio portiere.

Tra i club interessati ci sarebbero: Chelsea, Newcastle ma soprattutto Bayern Monaco. I bavaresi infatti starebbero cercando un possibile sostituto per il loro storico portiere Manuel Neuer sempre più vicino alla data del possibile ritiro dal calcio. Tra i profili cercati dal Bayern sarebbe spuntato anche quello del portiere giallorosso, adesso tocca ai bavaresi decidere se intraprendere la trattativa.

Una clausola rescissoria che farebbe gola alla Roma

Se il rinnovo di Svilar dovesse andare in porto le condizioni del suo contratto cambierebbero radicalmente. Oltre all’ampio aumento dello stipendio percepito dal portiere la dirigenza giallorossa vorrebbe anche inserire una possibile clausola.

A quanto pare la Roma starebbe valutando la possibilità di inserire nel nuovo contratto di Svilar una clausola rescissoria da ben 40 milioni di euro che consentirebbe ai giallorossi di vendere il giocatore ad una cifra sicuramente non ignorabile.