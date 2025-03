Attenzione Inter, ti portano VIA Nico Paz | Sgarro senza precedenti in Serie A, che beffa per Marotta

L’Inter pressa per Nico Paz, ma l’argentino potrebbe scegliere di andare in un’altra big di Serie A

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra, infatti, non vuole farsi trovare impreparata ed ha intenzione di valutare i profili più adatti al progetto tecnico per mantenere la competitività sia in Italia che in Europa.

Ma per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin, dovranno necessariamente fare in modo di adattare anche le richieste della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha ordinato di abbassare l’età media della squadra, di abbassare i costi totali della rosa e di abbassare il monte ingaggi che, al momento, è il più alto dell’intera Serie A.

Uno dei profili preferiti in viale della Liberazione è sicuramente quello che porta a Nico Paz. Il trequartista argentino di proprietà del Como, sta facendo molto bene in questa stagione di Serie A.

Ma la sorpresa è dietro l’angolo. Infatti, il ragazzo, starebbe valutando anche la possibilità di andare in un’altra squadra del nostro campionato che gli permetta di fare la crescita tanto attesa.

Inter, una squadra di A ti scippa Nico Paz: Marotta beffato

L’Inter, come detto, apprezza tantissimo il profilo di Nico Paz. Ma nelle ultime ore, una squadra di Serie A, si sarebbe interessata molto seriamente al giocatore classe 2004.

Infatti, secondo Juventusnews24.com, la Juventus avrebbe intenzione di sfidare i nerazzurri in estate per accaparrarsi il giovane talento. Thiago Motta cerca una giocatore capace di fare la differenza nello stretto e capace di riuscire a creare la superiorità numerica in quella zona di campo. E Nico Paz sarebbe un elemento dalle caratteristiche perfette per svolgere questo ruolo.

Nico Paz, situazione contrattuale molto particolare

Per prendere Nico Paz, però, non si possono fare i conti senza l’oste. Il giocatore è di proprietà del Como, ma il Real Madrid ha un grande controllo sulla sua situazione contrattuale. Infatti, oltre al 50% sulla futura rivendita del ragazzo, ci sono ben tre clausole di riacquisto.

La prima vale per il 2025 ed è di 8 milioni di euro, la seconda per il 2026 del valore di 9 milioni di euro e la terza per il 2027 del valore di 10 milioni di euro.