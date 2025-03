“Sinner è stato favorito”: BOMBA sul mondo del Tennis | Ora le cose cambieranno davvero

Ancora polemiche dopo la squalifica a causa del caso doping che ha colpito il tennista italiano Jannik Sinner

In questi ultimi anni il tennis internazionale ha imparato a conoscere la figura di un nuovo fuoriclasse. Si tratta, ovviamente, di Jannik Sinner. Il tennista italiano sta scrivendo pagine di storia molto importanti in questo sport, soprattutto perchè ha ancora un’età veramente molto giovane e può ancora fare molta strada.

Anche per quanto riguarda lo sport italiano in generale, Sinner, si candida in maniera autorevole per essere uno degli sportivi più forti di sempre. Insomma, un atleta di cui ci ricorderemo per tanto, tantissimo tempo per quanto fatto vedere. Ad oggi, l’altoatesino, è il numero uno al mondo indiscusso.

Ma il caso doping che lo ha colpito e il patteggiamento a tre mesi di squalifica potrebbe far riavvicinare i rivali. Un caso che ha fatto molto scalpore e che ha agitato tantissimi sia tra addetti ai lavori che tra atleti.

Intanto, proprio a tal proposito, è arrivata la notizia clamorosa. Il mondo del tennis sta vivendo un vero e proprio incubo e arriva l’accusa molto grave: “Sinner è stato favorito”.

Sinner, che accusa: “L’italiano è stato favorito!”

La vicenda doping riguardante Jannik Sinner sta lasciando molto più di qualche strascico. Infatti, tantissimi colleghi del tennista lo hanno accusato in maniera molto pesante e, se vogliamo, anche inaspettata vista la situazione già chiusa sotto ogni sede.

Infatti, attraverso un lungo comunicato, la Professional Tennis Players Association (PTPA), sindacato dei tennisti di cui fanno parte Djokovic e Kyrgios, ha lanciato una pesante accuso al tennista italiano. Si legge, infatti, come quest’ultimo sia stato favorito e come l’intero sistema tennistico sia semplicemente rotto. Delle parole molto forti che, ovviamente, avranno un seguito.

Caso Sinner, bisogna cambiare l’antidoping?

Per quanto riguarda questa vicenda, al di là delle parole molto gravi, bisogna fare anche qualche ragionamento sul sistema dell’antidoping. Infatti, tantissimi tennisti, dopo quanto accaduto a Sinner, hanno ammesso di avere paura addirittura di abbracciare un proprio caro o di bere da un bicchiere ad un ristorante.

Insomma, una situazione e delle maglie che forse vanno rese maggiormente razionali. Ma la via per raggiungere certi obiettivi sembra essere ancora troppo lunga.