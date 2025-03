Paura Inter, ti portano via Simone Inzaghi | Lo vogliono per vincere la Champions League: lo riempiono di milioni

La Premier League insiste ancora per avere Simone Inzaghi: offerta milionaria per il tecnico nerazzurro

L’Inter, in questa fase della stagione, è ancora in corsa su tutti i fronti. La squadra nerazzurra, infatti, dopo essere riuscita a passare la prima fase della Champions League accedendo direttamente agli ottavi di finale, è riuscita anche a passare il turno con il Feyenoord e ad arrivare tra le prima otto squadre della competizione. Adesso, le partite proibitive contro il Bayern Monaco.

In campionato, è sempre testa a testa con Atalanta e, soprattutto, con il Napoli che non ha intenzione di mollare il colpo nonostante le tre lunghezze di svantaggio. La squadra di Antonio Conte crede ancora nella possibilità di vincere il tricolore ed ha intenzione di coronare questo sogno a fine stagione.

Infine, la Coppa Italia, dove ci sarà il doppio derby contro il Milan. I nerazzurri, in questa stagione, non sono mai riusciti a battere i rossoneri ed hanno perso una Supercoppa in maniera clamorosa.

Intanto, la Premier League spinge per avere Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro sta facendo davvero molto bene in questa stagione e non solo. Una squadra lo vuole per rilanciarsi in maniera definitiva.

Inter, la Premier punta Inzaghi: lo vogliono per il rilancio definitivo

La Premier League insiste per avere Simone Inzaghi in panchina. Nello specifico, è il Manchester United che ha intenzione di puntare l’allenatore nerazzurro per la prossima stagione. I Red Devils non sono convinti di Amorim ed hanno intenzione di ritornare con prepotenza ad essere protagonisti.

Per l’ex Lazio, la possibilità di investire e un progetto pluriennale con un contratto molto ricco per provare a riportare il club dove la sua storia impone che sia.

Inter, Marotta ha parlato di Inzaghi e del suo futuro

Intanto, i nerazzurri, hanno intenzione di tutelarsi per blindare il proprio allenatore. Tutti, dalla società alla proprietà si sono innamorati dei modi e del lavoro di Inzaghi. E lo stesso presidente Marotta ha parlato di recente del futuro del proprio allenatore.

Il numero uno nerazzurro ha ammesso che a fine stagione si parlerà del rinnovo. Un rinnovo che da politica aziendale dovrebbe essere annuale, ma occhio alla possibilità di un contratto biennale.