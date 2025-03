Conte alla Juve, svolta totale nei bianconeri | Ciao Ciao Thiago Motta: è il momento di voltare pagina

Secondo l’ex bianconero è arrivato il momento di voltare pagina, Conte deve tornare alla Juve

La Juventus di Thiago Motta fatica a trovare continuità nei suoi risultati che al momento non consentono ai bianconeri di avere la certezza di un posto nella prossima Uefa Champions League.

Le recenti partite contro Atalanta e Fiorentina hanno acceso un grande campanello d’allarme nella mente dei tifosi juventini che hanno visto la propria squadra subire ben 7 gol in due partite.

Un dato preoccupante sopratutto se si sottolinea che la Juventus ha avuto la miglior difesa del campionato per gran parte della stagione. Il reparto difensivo è stato infatti il punto di forza dei bianconeri fino a questo punto della stagione, l’impressione che questo possa venire meno terrorizza i tifosi.

Come spesso accade in questi casi è l’allenatore a dover sopportare il peso delle sconfitte e ad essere ritenuto il principale responsabile degli scarsi risultati. Secondo un famoso ex giocatore la Juventus dovrebbe iniziare a pensare al suo prossimo allenatore.

Tardelli: “Il dopo Motta? L’ideale sarebbe un ritorno di Conte”

La rivista sportiva Tuttosport ha recentemente intervistato l’ex campione bianconero Marco Tardelli, l’ex calciatore ha espresso la propria opinione sull’operato di Thiago Motta e sui risultanti della squadra a cui ha dedicato gran parte della propria carriera. Secondo Tardelli Motta non sarebbe più l’allenatore adatto a portare avanti il progetto Juve, al suo posto crede che un ritorno di Conte potrebbe risollevare le sorti della squadra.

Queste le parole del campione del mondo: “Sulla panchina della Juventus vedo sempre bene Conte, uno che conosce già nel profondo l’ambiente. Ma anche Gasperini, che invece conosce bene Koopmeiners“.

“Thiago Motta ha perso il rapporto con la squadra”

Secondo Tardelli le problematiche del lavoro di Thiago Motta vanno ricercate nel suo rapporto con la rosa, agli occhi dell’ex calciatore non ci sarebbe più uno spogliatoio unito e coeso nei confronti dell’allenatore bianconero.

In più, l’ex campione, dà anche parte della colpa alla gestione di alcuni elementi che avrebbero fatto sicuramente bene nella squadra, come ad esempio Rabiot o Danilo, due capitani che il club non avrebbe mai dovuto lasciar andar via, secondo Tardelli.