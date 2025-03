Paz all’Inter, sorpresa Inter | Arriva la richiesta UFFICIALE: svolta sul mercato

L’Inter è molto interessata a Nico Paz: per il centrocampista argentino c’è la richiesta ufficiale

Nico Paz è sicuramente una delle rivelazioni di questa stagione. Il trequartista argentino del Como sta dimostrando tutto il suo valore in campo e Fabregas e la società lombarda se lo godono e sfruttano tutto il suo talento per raggiungere una grandissima salvezza che nessuno avrebbe immaginato alla vigilia.

Il progetto dei lacari è molto ambizioso e questo traguardo sarebbe solamente la pietra iniziale per poi fare le cose in grande. Tante società si sono interessate al giocatore e, tra queste, quella che sta mostrando l’interesse maggiore è sicuramente l’Inter. I nerazzurri sono da tempo in pressing sul ragazzo.

Addirittura, di recente, la famiglia del classe 2004 è stata ospite a cena nel ristorante di proprietà del vice-presidente nerazzurro, Javier Zanetti che sta pressando per far accettare il progetto del club.

Intanto, arriva la notizia che riguarda lo stesso giocatore. C’è la richiesta per lui. La società ha fatto capire molto sull’eventuale trattativa da imbastire per portarlo a Milano.

Nico Paz-Inter, c’è la richiesta ufficiale: la risposta dei nerazzurri

Nico Paz, come detto, interessa tantissimo all’Inter e la società nerazzurra ha già iniziando il pressing lato giocatore per trovare l’accordo e per muoversi poi per trattare il suo cartellino. Intanto, arriva un’indicazione importante da parte della società.

Infatti, prima del pranzo istituzionale con la UEFA e la dirigenza del Feyenoord, prima della partita di ritorno di Champions League, il vice-presidente nerazzurro si è fermato a firmare autografi e a scattare fotografie con i tifosi. Uno di loro gli avrebbe chiesto di acquistare proprio Nico Paz e l’ex capitano nerazzurro ha risposto con un sorriso facendo intuire quanto piaccia il giocatore. Ma tra il dire e il fare, c’è davvero tantissimo da fare.

Nico Paz, le condizioni per prelevarlo

Nico Paz, in questo momento, è di proprietà del Como. Ma il Real Madrid ha mantenuto il controllo sul giocatore garantendosi il 50% sulla futura rivendita, oltre a una clausola di riacquisto valida per tre anni.

Infatti, a fine stagione questa sarà del valore di 8 milioni di euro, nel 2026 invece sarà di 9 milioni di euro, mentre nel 2027 sarà di 10 milioni di euro.