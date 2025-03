Napoli, arriva il rinnovo tanto atteso | Conte, finalmente ecco il SI: svolta improvvisa

Per il Napoli arriva finalmente il rinnovo del proprio big dopo una trattativa lunghissima, ma ora agli sgoccioli

Il Napoli, in questa stagione, sta facendo sicuramente una grande stagione. La squadra di Antonio Conte, quest’anno, era chiamata ad un campionato importante dopo quello passato in cui è rimasta fuori da ogni coppa e con tre cambi in panchina che non sono riusciti a dare i frutti sperati.

In estate, il mercato è stato sicuramente importante per accontentare i desiderata dell’allenatore salentino. E, nei fatti, la squadra è in corsa per la vittoria del campionato. Nonostante l’ultimo periodo poco positivo in termini di continuità, i partenopei sono ancora lì e ci rimarranno fino alla fine.

Intanto, la dirigenza e l’allenatore stanno iniziando a programmare il futuro e non solo per quanto riguarda l’analizzare i profili più adatti al gioco della squadra. Si lavora tanto anche sul fronte rinnovi.

E, a tal proposito, arriva la notizia di un prolungamento che pare essere oramai cosa fatta. Dopo una trattativa lunghissima e piena di complicanze, l’accordo e la fumata bianca sembrano ad un passo.

Napoli, arriva il rinnovo del big: la situazione

Il Napoli sembra molto vicino ad annunciare il rinnovo di contratto del proprio portiere, Alex Meret. Il classe 1997 era da tempo in trattativa con il club per trovare un nuovo accordo. E La Gazzetta dello Sport fa delle rivelazioni per quanto riguarda la durata del contratto che era stato il bandolo della matassa maggiore.

Infatti, il nuovo accordo dovrebbe prevedere un rinnovo fino al 30 giugno del 2027. Inizialmente, la società, aveva intenzione di fare un rinnovo solamente annuale, ma alla fine la quadra è stata trovata.

Napoli, tutti piani sul mercato

Il Napoli, intanto, prova a muoversi sul mercato con l’intenzione di migliorare la rosa attuale. La società ha intenzione di intervenire in difesa, dove piace molto Pietro Comuzzo della Fiorentina, ma occhio anche al centrocampo dove si punta Davide Frattesi.

In avanti, serve un giocatore che dia respiro a Lukaku e, in questo caso, i profili che piacciono maggiormente sono quelli di Bonny e Hojlund. Nei prossimi mesi potrebbero partire discorsi in maniera più importante.