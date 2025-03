Mi ritiro, lascio PER SEMPRE il calcio | Cambio subito vita: l’annuncio UFFICIALE

Il calciatore lascia per sempre il calcio giocato, la sua carriera si interrompe per sempre

Spesso si discute di quale dovrebbe essere il momento corretto in cui un professionista dovrebbe appendere gli scarpini al chiodo.

Tante idee possono frullare nella testa di un professionista che ha sacrificato più di metà della sua vita al mondo del calcio. È indubbiamente difficile mettere un punto a quello stile di vita per cercare di dedicarsi ad altro.

Molte volte la scelta può essere più dura del previsto, magari rimane la convinzione di poter ancora dare tanto anche ad alti livelli, resta la fame di voler vincere ancora qualcosa con la maglia della propria squadra o semplicemente di voler mantenere un certo tenore di vita.

Altre volte invece i professionisti non riescono più a gestire un certo tipo di vita che indubbiamente lascia poco tempo a famiglia e amici. Spesso può anche accadere che i ritiri arrivino per motivi di forza maggiore, come un infortunio mai recuperato o le prestazioni che non sono più quelle di un tempo.7

Gameiro appende gli scarpini al chiodo, si ritira a quasi 38 anni

L’attaccante dello Strasburgo Kevin Gameiro avrebbe deciso che è arrivato il momento di concludere la propria carriera da calciatore. Il francese ha comunicato la sua intenzione di interrompere la sua carriera a pochi mesi dal suo 38esimo compleanno tramite un post su Instagram che ha sorpreso i tifosi della squadra francese.

Le parole dell’attaccante nel post Instagram: “Da Strasburgo a Valencia passando per Lorient, PSG, Siviglia e Atletico Madrid, ogni momento passato in campo resterà scolpito nella mia memoria e soprattutto nel mio cuore. Ma è giunto il momento di chiudere questo magnifico capitolo della mia vita con orgoglio e un pizzico di nostalgia”.



Una carriera densa di successi per il francese

Come si può evincere dalla didascalia scritta da Gameiro, il francese ha sicuramente avuto una carriera che molti altri potrebbero soltanto invidiare. L’attaccante ha giocato tra alcune delle migliori squadre europee collezionando diverse presenza ma anche trofei.

In particolare la sua esperienza a Siviglia ha consentito all’attaccante di alzare ben 3 Europa League che diventano 4 con quella vinta in seguito con la maglia dell’Atletico Madrid.