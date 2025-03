Grazie Inter, RINNOVO assolutamente | Arriva la firma tanto attesa: resta fino al 2030

Il talento ha deciso che resterà in nerazzurro ancora a lungo, i tifosi esultano

L’Inter di Simone Inzaghi continua a macinare risultati che mantengono i nerazzurri nella parte più alta della classifica e che la mantengono tra le possibili candidate alla vittoria finale dello scudetto.

Anche se quest’anno l’Inter dovesse riempire ulteriormente la propria bacheca la possibilità che i nerazzurri possano presto affrontare una rivoluzione della rosa diventa sempre più probabile.

Se andiamo a vedere alcuni dati riguardo l’età media dell’organico dei nerazzurri noteremo che l’Inter è tra le squadre più anziane del campionato, ciò può essere sia un vantaggio per quanto riguarda l’esperienza dei giocatori ma anche uno svantaggio dal lato della condizione fisica.

A tal proposito Oaktree starebbe pensando a diversi colpi di mercato in grado di abbassare l’età media dei nerazzurri, alcuni di essi potrebbero già essere proprietà dei campioni d’Italia

L’Inter non molla Francesco Pio Esposito, rinnovo fino al 2030

Ciò che è indubbiamente importante per una squadra è sicuramente l’obbligo di dare fiducia ai propri giovani talenti che potrebbero un giorno prendere in mano il destino del club, ed è per questo che la dirigenza nerazzurra ha pensato di rinnovare il contratto di Francesco Pio Esposito fino al 2030.

L’attaccante classe 2005 si trova attualmente in prestito allo Spezia, squadra che ha accolto il giovane attaccante dall’estate del 2023 e che gli ha consentito di collezionare diverse presenze nel campionato di Serie B. In particolare quest’anno il giovane attaccante di proprietà dei nerazzurri sta lottando per strappare il titolo di capocannoniere del campionato continuando a mettere a segno parecchi gol.

Tutti e tre i fratelli sono passati dal nerazzurro

Nello Spezia Francesco Pio ha ritrovato anche suo fratello più grande Salvatore, classe 2000, anche lui cresciuto nelle giovanili nerazzurre ma non più di proprietà della squadra milanese. Mentre l’unico dei fratelli a giocare attualmente in Serie A è Sebastiano, attuale attaccante titolare dell’Empoli.

Sebastiano ha forse avuto la carriera migliore dei 3 fino a questo momento essendo anche l’unico dei fratelli ad aver giocato anche per la prima squadra dei nerazzurri. Poche presenze ma che gli hanno consentito di giocare la sua prima partita di Champions League.