Dolore fortissimo alla coscia sinistra | Niente Nazionale: tegola per il club di Serie A

Altro infortunio in Serie A: il giocatore ha un problema alla coscia sinistra. Preoccupazione per il club

In questa stagione, in Serie A, tantissimi giocatori sono stati costretti a subire parecchi infortuni anche molto gravi. Sicuramente, la squadra più penalizzata in questo senso è stata sicuramente la Juventus che ha dovuto rinunciare a due giocatori come Bremer e Cabal per tutta la stagione a causa della rottura del crociato.

Anche il Torino ha perso, per lo stesso genere di infortunio, il suo migliore giocatore, ovvero Duvan Zapata. Il Napoli stesso, nel momento decisivo della stagione, ha visto fermarsi uno dei migliori in questo campionato ovvero David Neres. Preoccupazione anche in casa Atalanta che dopo aver recuperato Scamacca lo ha dovuto perdere per tutto il campionato.

Insomma, tutta una serie di infortuni che sicuramente deve far riflettere e magari porre rimedio. Una situazione che va risolto attraverso un dialogo tra tutte le componenti sportive e non.

Intanto, una società di Serie A è in apprensione per un suo giocatore. Il ragazzo ha avvertito un problema alla sua coscia sinistra e non risponderà alla convocazione della propria nazionale.

Serie A, il giocatore si infortuna: salta la nazionale

Momenti di preoccupazione in casa Parma per l’infortunio di uno dei migliori giocatori della rosa di Christian Chivu. Infatti, il centrocampista classe 2001 Sohm è stato costretto a lasciare il ritiro della propria nazionale.

Il giocatore ha subito un trauma contusivo alla coscia sinistra e tornerà in Emilia per recuperare dal proprio problema fisico. Si capirà di più sui tempi di recupero in un momento decisivo della stagione per la stagione dei gialloblù visto che la squadra è pienamente invischiata nella lotta per la salvezza. Una notizia che sicuramente mette apprensione.

Parma, la cura Chivu sta funzionando

Il Parma, dopo l’esonero di Fabio Pecchia sembra star riuscendo a trovare una quadra e qualche risultato positivo in più. La vittoria contro il Bologna ha sicuramente sbloccato la squadra dalle sabbie mobili e anche i successivi pareggi fanno ben sperare.

Certo, il Venezia e l’Empoli sono ancora distanziati da pochi punti e la lotta per la salvezza non è finita. Ma sicuramente qualche cambiamento positivo in termini di risultati c’è stato.