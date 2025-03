ULTIM’ORA drammatica | Club escluso dal campionato: bufera nel calcio italiano

Arriva la notizia clamorosa: il club è stato escluso dal campionato. Il calcio italiano di nuovo nel caos

Il campionato si avvia alla sua fase decisiva sia per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello scudetto, sia per la lotta ad un posto in Europa, sia per quanto riguarda la zona retrocessione. Per la vittoria del tricolore, la sfida sembra essere oramai a tre tra Napoli, Atalanta ed Inter che se la vedranno fino al termine del campionato.

Per la zona Europa è vera e propria bagarre. Infatti, tantissime squadre si stanno sfidando per arrivare a giocare le coppe nella prossima stagione. Bologna, Juventus, Lazio, Fiorentina, Roma e Milan hanno l’esigenza di conquistare quanti più punti possibili per arrivare, possibilmente, in Champions League.

Anche in zona retrocessione, la lotta è serrata. In questo momento, c’è una sfida avvincente tra Venezia, Empoli e Parma, ma occhio che altre squadre potrebbero essere risucchiate.

Intanto, arriva la notizia che scuote tutto il calcio italiano. Infatti, è stata esclusa un’altra squadra dal campionato. Una bufera che sembra non avere fine e che falsa la competizione.

Calcio italiano nel caos: arriva l’esclusione dal campionato per la squadra

Una notizia clamorosa che delude tutti i tifosi e deve porre delle riflessioni sull’intero sistema calcio italiano. Infatti, è arrivata la comunicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti dell’esclusione dal campionato dell’Akragas.

La società stessa, nei giorni scorsi, aveva trasmesso alla LND la propria rinuncia improrogabile a continuare il campionato di Serie D girone I. Adesso, per quanto riguarda la classifica, questa verrà riaggiornata, visto che verranno eliminati tutti i punti conquistati contro la squadra siciliana.

Akragas, ma non solo: quanti casi simili

In questa stagione, però, non solo l’Akragas è stata esclusa dal campionato. In Serie C, infatti, è accaduto lo stesso a due società per violazioni di tipo amministrativo. Si tratta della Turris Calcio e del Taranto per cui sono già arrivate le decisioni definitive.

Decisamente meglio è andata al Rimini. La società romagnola, infatti, ha subito solamente una penalizzazione in classifica di due punti. Insomma, come detto, più di qualche riflessione va fatta e in maniera non superficiale.