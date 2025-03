Addio Baroni, Lotito lo caccia da Formello | Rivoluzione TOTALE alla Lazio

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, potrebbe lasciare i biancocelesti a giugno dopo dissapori con Claudio Lotito

La stagione della Lazio, fino a questo momento, può sicuramente essere considerata molto positiva. La squadra di Marco Baroni, infatti, è a meno due punti dal quarto posto occupato dal Bologna e, quindi, in piena lotta per la zona Champion League. Anche in Europa League le cose stanno andando bene.

La squadra biancoceleste, nell’ultimo turno, è riuscita a superare il Viktoria Plzen e sta avanzando nella competizione. Il tutto, ovviamente, dopo aver perso giocatori importanti e aver rifondato con elementi giovani che si stanno rivelando molto validi e stanno creando valore per una società che, nei fatti, vive di questo.

Ma nell’ultimo periodo quella continuità mostrata nella prima parte della stagione sembra essere venuta un po’ meno ed anche il tonfo contro il Bologna sicuramente è stato molto pesante.

Intanto, il tecnico della squadra, Marco Baroni, potrebbe lasciare Formello in estate. Tanti dissapori con il presidente Claudio Lotito potrebbero portare a questo nuovo ribaltone sulla panchina biancoceleste.

Lazio, Lotito potrebbe esonerare Baroni a fine stagione

Il futuro di Marco Baroni sulla panchina della Lazio è incredibilmente in bilico. Questa l’indiscrezione rilasciata dal quotidiano Il Corriere dello Sport. Il tecnico avrebbe avuto dei dissapori con il presidente Claudio Lotito su alcuni punti.

Il numero uno biancoceleste avrebbe fatto delle contestazioni soprattutto per quanto riguarda la gestione dei giocatori infortunati. Non solo, ma il calo di forma e la mancanza di continuità netta rispetto alla prima parte della stagione hanno alzato gli animi. La squadra biancoceleste vuole provare a ritrovarsi e riuscire a guadagnarsi un posto nella prossima Champions League. Ma bisogna cambiare rotta necessariamente.

Lazio, Baroni e il mercato invernale

Baroni, in estate, ha avuto elementi molto validi in rosa dal mercato estivo. Ma i tanti impegni e gli infortuni avevano fatto pensare ad un intervento maggiormente importante sul mercato invernale.

Gli arrivi ci sono stati, ma non in maniera così importante come si aspettava l’allenatore. Soprattutto, il rammarico più grande è quello di non essere arrivati ad acquistare Casadei passato al Torino e che sta facendo molto bene.