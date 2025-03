Frattesi, ADDIO con sei mesi di ritardo | Niente Roma, firma prenotata con un’altra BIG

Il futuro di Davide Frattesi è sempre più lontano dai nerazzurri, ma per lui c’è un’altra big dopo la Roma

Davide Frattesi e l’Inter si separeranno, con ogni probabilità, nel prossimo mercato estivo. Il centrocampista nerazzurro, infatti, non sta trovando molto spazio tra i titolari ed ha intenzione di trovare una maggiore continuità altrove per tornare ad essere protagonista così come lo era stato con la maglia del Sassuolo.

Nel suo primo anno all’Inter, il giocatore, era stato spesso decisivo da subentrato con i suoi gol che spesso hanno regalato anche punti fondamentali per la conquista dello scudetto. Quest’anno, il malcontento, l’ha fatto da padrone e anche le sue prestazioni in campo ne hanno risentito tantissimo.

A gennaio, il giocatore, ha provato a ritornare alla Roma, ma i nerazzurri hanno chiesto una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Cifra che i giallorossi non avrebbero potuto raggiungere in questa sessione.

Ma a giugno le cose potrebbero cambiare. Anche se sul giocatore potrebbe presentarsi anche un’altra big che potrebbe accontentare le richieste economiche della società e della dirigenza interista.

Frattesi-Inter, sarà addio: occhio alle big di Serie A

Se nella passata sessione Frattesi è stato vicino alla Roma, in estate il giocatore potrebbe propendere per altri lidi sempre in Serie A. Su di lui, infatti, da parecchio tempo, c’è anche l’interesse molto forte della Juventus con Giuntoli che rimane un suo grande estimatore da sempre.

Occhio anche alla Lazio che cerca un giocatore con queste caratteristiche per la propria trequarti, mentre non molla la presa nemmeno il Napoli, con Conte che vuole un elemento bravo negli inserimenti soprattutto in caso di partenza di Anguissa che potrebbe andare a scadenza di contratto.

Inter, occhio alle soluzione per il post-Frattesi

I nerazzurri, sicuramente, in caso di partenza del loro centrocampista, dovranno necessariamente sostituirlo con un elemento che possa essere all’altezza. Prelevato Sucic, ecco che ci vuole un altro giocatore in mezzo che possa rinforzare la rosa.

Samuele Ricci sembra essere un sogno destinato a non realizzarsi, visto che il giocatore è molto vicino al Milan, mentre piace tantissimo il centrocampista del Genoa, Frendrup.