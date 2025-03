Dal Real Madrid all’Inter, colpo da URLO firmato Marotta | Con lui in squadra si vince tutto

Il clamoroso scenario di mercato potrebbe portare il fuoriclasse dal Real Madrid all’Inter

Il Real Madrid è da sempre sinonimo di grandi campioni, grande potenza economica e anche di grandi risultati sportivi.

Sono innumerevoli i fuoriclasse che hanno vestito la casacca bianca contribuendo a riempire ulteriormente l’enorme bacheca trofei della squadra più titolata d’Europa. Ben 15 le Champions League vinte dal Real, più del doppio di quante ne abbia mai vinte qualsiasi altro club, un dominio che fatica ad interrompersi.

Il Real rappresenta l’elite del calcio mondiale, ricevere l’interessamento di questo club vuol dire essere tra i migliori al mondo in quel ruolo, nessun giocatore al mondo rifiuterebbe un’offerta dai blancos a cuor leggero.

Questo è anche sinonimo di qualità per le squadra che hanno intenzione di acquistare giocatore del Real Madrid, se ha vestito la loro maglia il giocatore avrà sicuramente delle grandi qualità.

Arda Guler potrebbe salutare Madrid, Inter e Milan sul giocatore

A quanto pare il fuoriclasse turco, Arda Guler, non starebbe trovando lo spazio necessario nei piani dell’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Ciò avrebbe portato la dirigenza blancos a pensare ad un possibile trasferimento per il centrocampista ex Fenerbache. Tra le tante opzioni ci sarebbe anche quella di far partire il giocatore in prestito, con o senza diritto di riscatto, oppure con il trasferimento a titolo definitivo ma con opzione di riacquisto.

Tra le squadre che starebbero monitorando la situazione ci sarebbero anche Inter e Milan. Entrambi i club milanesi avranno presto bisogno di rinforzi a centrocampo per prepararsi al meglio alla prossima stagione. Tuttavia, anche in Germania club come Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen starebbero pensando di iniziare i propri contatti con il Real Madrid per portare il giocatore in Bundesliga.

L’Inter potrebbe rivoluzionare presto il proprio centrocampo

I nerazzurri di Simone Inzaghi potrebbero mettere in atto una vera e propria rivoluzione tra le fila del centrocampo. L’Inter avrebbe messo nel proprio mirino già Nico Paz e starebbe pensando anche alla futura cessione di Davide Frattesi.

In più non si conoscono ancora i destini di Asllani e Mkhitaryan, anche loro due potrebbero lasciare Milano consentendo all’Inter di andare a rinforzare il centrocampo ad esempio con Arda Guler.