Nico Paz all’Inter, ci siamo: si sblocca l’affare in Serie A | L’annuncio ufficiale

Nico Paz resta sempre il primo profilo nella lista della squadra nerazzurra per il mercato estivo

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, infatti, ha intenzione di regalare a Simone Inzaghi una squadra che possa essere competitiva anche l’anno prossimo sia per quanto riguarda il campionato che la Champions League.

Ma, per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin, dovranno necessariamente rispettare quanto riferito dalla nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha ordinato di abbassare l’età media della squadra, di abbassare i costi totali della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi che oggi è il più elevato dell’intera Serie A.

Uno dei profili maggiormente adocchiati è sicuramente il trequartista argentino del Como, Nico Paz. Il ragazzo sta facendo molto bene ed è seguitissimo dalla società nerazzurra che si è già attivata.

Intanto, su di lui, arriva la notizia da parte dell’opinionista che ne ha parlato in termini entusiastici e ha voluto commentare quella che potrà essere la sua evoluzione come calciatore.

Nico Paz, arrivano le parole dell’opinionista

Nico Paz è sicuramente il miglior giovane di questa stagione di Serie A e uno dei migliori talenti in circolazione. Il Como se lo gode in attesa di capire cosa succederà quest’estate con il Real Madrid.

Intanto, a Tuttosport, ha parlato di lui l’opinionista Dazn ed ex tecnico interista, Andrea Stramaccioni: “Nico Paz? E’ la miglior mezz’ala di qualità prendibile della Serie A. Deve lavorare di più senza palla, ma ha tutto per diventare un giocatore importantissimo. Ma ora non è il momento di parlare di mercato”.

Nico Paz-Inter, trattativa complicatissima

Per Nico Paz, l’Inter, si è mossa già da parecchi mesi soprattutto attraverso il vice-presidente Javier Zanetti, molto amico del padre del ragazzo. Ma la situazione è davvero molto complicata per la società nerazzurra. Infatti, come riportato da Sky Sport, il Real Madrid avrebbe intenzione di esercitare la recompra successivamente.

In questo caso, infatti, il giocatore potrebbe crescere ulteriormente e giocare con continuità e gli spagnoli potrebbero mantenerne il controllo. Si fa sempre più dura, quindi, per Marotta e i suoi dirigenti portare l’argentino a Milano.