Donnarumma all’Inter, questo sì che è un affare | Addio PSG, torno immediatamente a Milano

Gigio Donnarumma potrebbe essere il prossimo portiere dell’Inter: il punto sulla situazione

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha iniziato la propria programmazione sul mercato per provare ad anticipare la concorrenza e per provare a trovare quei profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico della squadra di Simone Inzaghi. La dirigenza, infatti, ha intenzione di mantenere alto il livello della rosa nerazzurra in tutte le competizioni.

Ma, se da un lato ci vorrà la competitività, dall’altro Marotta, Ausilio e Baccin dovranno necessariamente rispettare tutti i parametri dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi di squadra e di abbassare il monte ingaggi che è il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, tra i profili che si stanno valutando, c’è anche quello di un nuovo portiere per il futuro. L’intenzione, in casa nerazzurra, è quella di trovare un elemento che possa sicuramente sostituire Sommer nel migliore dei modi.

E a tal proposito continuano le voci che vorrebbero Gigio Donnarumma in maglia nerazzurra. Su di lui, la dirigenza interista, vuole provare a capire la situazione visto che c’è in ballo un rinnovo con il PSG.

Donnarumma-Inter, si fa? La situazione

Donnarumma è un portiere che piace tantissimo ai nerazzurri. Marotta lo vuole con sè già dai tempi della Juventus. E per questo il pensiero non si è mai spostato. In questo momento, il numero 1 della Nazionale, ha intenzione di prolungare il proprio contratto con il PSG, ma ad oggi l’accordo non sembra essere raggiunto.

L’Inter, dal canto suo, osserva attentamente la situazione e vuole capire se ci potranno essere margini. L’intenzione della dirigenza interista, semmai, è quella di aspettare la scadenza del 2026 per provare a prelevare il giocatore a parametro zero. Ma i contatti sono già iniziati adesso.

Inter, i piani sul mercato

L’Inter, intanto, dovrà concentrarsi sicuramente sui piani immediati di mercato. La rosa verrà cambiata tantissimo in vista della prossima stagione e ci sono alcuni reparti di cui ci si deve occupare sicuramente. In primis il centro della difesa, per cui arriverà un innesto giovane.

Occhio anche alla metà campo dove potrebbero arrivare due giocatori. Infine, anche l’attacco, dove si cerca un back-up di Lautaro e un giocatore che sappia saltare l’uomo e creare superiorità numerica.