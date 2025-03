Paulo devi andare via: alla Roma non ti vogliamo | Dybala lascia la Capitale, lo hanno fatto fuori

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione: una situazione da monitorare per l’estate

La stagione della Roma sta vivendo una fase di grande rinascita rispetto alla prima parte di campionato. La squadra giallorossa, dopo la conduzione tecnica di Daniele De Rossi e, soprattutto, di Ivan Juric, non era riuscita ad ottenere risultati continui e positivi e questo aveva portato la squadra ad essere a soli due punti dalla zona retrocessione.

Con l’arrivo di Claudio Ranieri, le cose si sono rimesse al loro posto e la squadra della Capitale, adesso, si ritrova incredibilmente a lottare per la zona Europa e, addirittura, per la Champions League. Una risalita che, fino a qualche tempo fa, sembra inimmaginabile e che avrebbe quasi del miracoloso per come si erano messe le cose.

La società, insieme allo stesso Ranieri, stanno valutando varie opzioni per la panchina della prossima stagione e per quanto riguarda i giocatori più adatti al progetto giallorosso.

Si parlerà anche di Paulo Dybala che, però, nonostante una grande rinascita, potrebbe lasciare la Capitale in estate. La società potrebbe decidere di non puntare più su di lui.

Dybala-Roma, addio a fine stagione? La situazione

Le strade di Paulo Dybala e della Roma potrebbero separarsi presto. Per l’attaccante argentino, qualche giorno fa, si era parlato anche di rinnovo viste le grandissime prestazioni offerte dal giocatore, magari spalmando il grande ingaggio.

Nei fatti, però, vista l’età, visti i conti in rosso e visto che il giocatore è soggetto molto spesso ad infortuni, la società sta pensando ad una sua partenza questa estate, per avere maggior margine di manovra sul mercato e valorizzare giocatori più giovani e capaci di giocare più partite. Ma questo lo si capirà di più nelle prossime settimane.

Mercato, la Roma ha un sogno per la panchina e uno per il ‘campo’

La Roma sta iniziando a valutare qualche profilo per la panchina della prossima stagione. I giallorossi, infatti, hanno intenzione di avere una guida che consenta di valorizzare il proprio patrimonio tecnico e di riportare la squadra in Champions League. E in questo senso il sogno rimane Giampiero Gasperini.

Per quanto riguarda i calciatori, il sogno è sempre lo stesso e si chiama Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro sicuramente in estate partirà e i giallorossi vogliono riportarlo nella Capitale.