“Accusato ingiustamente”: ANNUNCIO clamoroso su Sinner | Svolta assoluta dopo la squalifica

Le sue parole sul tennista italiano non sono passate inosservate, si è schierato al suo fianco

Quello che sta attraversando in questo momento il tennista italiano Jannik Sinner non è sicuramente il momento migliore della sua carriera.

Dopo aver vinto tanti tornei e slam adesso il tennista altoatesino si trova a dover star lontano dai campi per diverso tempo a causa della squalifica arrivata in seguito alle indagini dell’agenzia anti-doping internazionale.

Dopo l’iniziale accusa, Sinner si è presto difeso portando avanti la testi secondo cui la sostanza dopante è stata assunta in maniera totalmente involontaria. Tesi sposata dalla WADA ma che purtroppo non impedisce all’atleta di subire sanzioni relative alla questione.

Secondo molti tuttavia la squalifica ricevuta da Sinner si è rivelata fin troppo morbida nei confronti del numero uno al mondo che potrà comunque presenziare al prossimo Grande Slam, il Roland Garros di Parigi. Sulla questione sono intervenute diverse personalità legate allo sport, alcune di esse però si sono schierate al fianco del tennista italiano.

Bernardes: “Ha dimostrato un equilibrio formidabile!”

L’ex giudice di sedia Carlos Bernardes è intervenuto sulla questione legata al caso doping e alla squalifica di Jannik Sinner. Secondo Bernardes i vari commenti indirizzati al campione italiano sono a dir poco ingiusti. L’involontarietà dell’atleta nell’assumere la sostanza è stata largamente confermata, ma nonostante questo Sinner ha ricevuto diverse critiche che però non sono riuscite a scalfire il campione.

Le parole di Bernardes: “Jannik è davvero un fuoriclasse, parlano i risultati, ma non solo. Non so quanti di noi se ricevessero i commenti che gli sono stati rivolti in modo immotivato senza conoscere le carte avrebbero mantenuto quell’equilibrio. E nel frattempo lui ha vinto, lasciando tutti i problemi fuori dal campo”

“Futuro? Fonseca potrebbe fare bene”

Alla domanda su chi potrebbe essere il futuro campione del tennis mondiale l’ex giudice non ha potuto non nominare il connazionale brasiliano Joao Fonseca.

Il giovanissimo Fonseca ha soli 18 anni ma secondo Bernardes il ruolo di un’icona accanto a lui potrebbe essere molto utile nella sua crescita, ed è proprio a Sinner che avrebbe pensato l’ex giudice di sedia che ha ricordato una conversazione tra i due tennisti in cui Sinner lo motivò in momento di difficoltà.