Fagioli ci ricasca, ha scommesso ancora sul calcio | Arriva la confessione a sorpresa

Arrivano le parole curiose da parte di Nicolò Fagioli dopo la partita contro la sua ex Juventus

L’ultimo turno di campionato ha visto tanti risultati clamorosi, soprattutto per quanto riguarda la lotta per lo scudetto e quella per entrare in Europa. Infatti, il big match tra Atalanta e Inter è terminato 2-0 in favore dei nerazzurri che sono riusciti a staccare sia la Dea che il Napoli in classifica e vogliono provare a fare una mini fuga.

La squadra di Antonio Conte è rimasta impantanata a Venezia, dove un grande Radu è riuscito a fermare le avanzate di Lukaku e compagni. Per quanto riguarda la zona Europa, clamoroso è stato il tonfo della Juventus per 3-0 in casa della Fiorentina che rende la posizione di Thiago Motta ancora più traballante per il futuro.

Il Bologna stupisce e vince per 5-0 lo scontro diretto contro la Lazio e si porta, quantomeno momentaneamente, da sola al quarto posto e sogna di fare il bis rispetto alla passata stagione.

Intanto, il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, dopo essere stato votato come migliore in campo contro la sua ex Juventus, ha rilasciato una dichiarazione molto particolare che ha stupito tutti.

Fiorentina, le parole a sorpresa di Fagioli

Nicolò Fagioli ha giocato una grandissima partita contro la Juventus ed è stato premiato come migliore in campo. Una soddisfazione visto che ha giocato contro la squadra che lo ha cresciuto. Intanto, lo stesso centrocampista, ha parlato di sè al termine della gara.

Infatti, il giocatore, ai microfoni di Dazn, ha rilasciato delle parole che hanno stupito tanti tifosi: “Assist per Gudmunsson? Mi sono comprato al fantacalcio, speriamo me lo diano. Mi sono preso in estate, ma fino a gennaio non è andata molto bene…”. Insomma, parola con una leggera stoccatina alla sua ex squadra e al suo ex allenatore.

Fagioli, un giocatore rinato

Dopo quanto accaduto con il caso scommesse, Fagioli è ritornato da protagonista. La Juventus e Thiago Motta hanno deciso di non puntare su di lui e, nel mercato di gennaio è arrivata la cessione alla Fiorentina. Il giocatore, in questa fase, sta dimostrando tutto il suo valore e ha intenzione di ritrovare finalmente una continuità che gli mancata fino a questo momento.

Quando si parla di Fagioli, con ogni probabilità, si parla del miglior giocatore italiano capace di agire come regista davanti alla difesa. Delle qualità, le sue, molto utili anche per la Nazionale.