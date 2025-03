Mi ha picchiato, calciatore denunciato dalla moglie | Dolore lancinante per la sua famiglia

Il calciatore è stato denunciato dalla moglie perchè l’avrebbe picchiata. Un dolore immenso per la sua famiglia

La Serie A si avvia ad affrontare il suo momento decisivo. Infatti, tantissime squadre, in questo momento, sono in lotta per la vittoria dello scudetto, per la conquista in un posto in Europa e per non retrocedere in Serie B. Per quanto riguarda la lotta al tricolore, sicuramente sarà sfida fino alla fine tra Napoli, Atalanta ed Inter.

Le squadre di Antonio Conte e Giampiero Gasperini, in questo momento, anche per le minor partite in calendario, sembrano avere qualcosa in più in termini di benzina. Anche per la zona Europa c’è una grandissima bagarre tra le varie squadre. Juventus, Bologna, Lazio, Fiorentina, Milan e Roma si contendono le coppe per la prossima stagione

Intanto, arriva una notizia che ha messo sotto shock tutto il mondo del calcio. Un giocatore di Serie A, infatti, sarebbe stato denunciato dalla moglie con un’accusa pesantissima.

Infatti, il giocatore, avrebbe picchiato la moglie che, per questo, si sarebbe rivolta alle autorità. Un episodio che sicuramente farà discutere tanto e di cui se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Serie A, giocatore denunciato dalla moglie: l’avrebbe picchiata

Una notizia che ha scosso il mondo del calcio in questi giorni riguarda il difensore del Genoa, Zakarya Bergdich. Il difensore marocchino, arrivato dal Valladolid durante il mercato di gennaio, avrebbe picchiato la moglie.

La donna, infatti, dopo essere stata portata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera di Genova, ha avuto responso di lesioni guaribili in 15 giorni. Proprio nel luogo, la stessa, avrebbe ammesso che la causa sarebbe da addebitare alle percosse del marito. Per questo, sarebbero intervenute anche le autorità che avrebbero raccolto la denuncia della donna.

Non solo Bergdich: tante vicende oscure tra i calciatori e le loro partner

Quella del difensore genoano, però, non è la sola vicenda di questo tipo che ha investito vari protagonisti del mondo del calcio. Quella più eclatante riguarda sicuramente quella di cui, purtroppo, si è reso protagonista l’attaccante del Marsiglia, Greenwood.

La ex fidanzata del giocatore aveva denunciato sui social le percosse del giocatore mostrando a tutti le ferite. Da quel momento, Greenwood, è finito fuori rosa al Manchester United e ha ripreso da poco a giocare a calcio.