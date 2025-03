A luglio arriva Nuno Tavares | Addio Lazio, cambia maglia ma resta in Serie A, affare fatto

Nuno Tavares potrebbe lasciare la Lazio in estate, ma potrebbe rimanere ancora in Serie A dove una big lo cerca

La Lazio, da sempre, ha come mentalità aziendale quella di andare a trovare talenti sconosciuti o giocatori da rivitalizzare, per poi fare le proprie fortune rivendendoli a cifre maggiorate. Soprattutto con la gestione di Claudio Lotito, questo è stato il diktat che ha permesso alla società biancoceleste di ambire anche alle prime posizioni di classifica.

Ultimamente, ad esempio, ci sono tanti elementi con cui sono stati messi a posto i conti. Si noti Milinkovic-Savic che è stato ceduto in Arabia Saudita per 40 milioni di euro, o ancora i vari Luis Alberto e Immobile. E l’attuale rosa di Baroni ha ancora la suo interno tantissimi elementi molto interessanti.

Uno di loro è sicuramente il terzino sinistro portoghese, Nuno Tavares, che dopo delle stagioni molto deludenti con la maglia dell’Arsenal, è stato completamente rivitalizzato a Formello ed è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo.

E proprio lui, in estate, potrebbe essere sacrificato per poter poi reinvestire la somma sul mercato. Sul giocatore c’è una big della Serie A che ha iniziato a prendere informazioni.

Lazio, Nuno Tavares in partenza? Una big di Serie A ci pensa

Nuno Tavares, come detto, potrebbe essere il sacrificato della Lazio sul mercato. Il giocatore sta impressionando in questa stagione ed è ricercato da tante squadre. In questo momento, anche una di Serie A ha messo gli occhi su di lui.

Si tratta dell’Inter. Simone Inzaghi, da sempre, ha preteso che nei doppi ruoli, la squadra nerazzurra, abbia dei giocatori di livello assoluto. In questo momento, però, nella corsia mancina, il solo Dimarco da affidabilità e da qui il pensiero di poter trattare il giocatore portoghese per rinforzare il reparto.

Inter, tanti ruoli da ringiovanire

I nerazzurri stanno cercando di ringiovanire la rosa e dovranno farlo in tanti ruoli. In primis, al centro della difesa, ma senza dimenticare la metà campo dove in tanti potrebbero lasciare Appiano Gentile.

Occhio anche al reparto offensivo, in cui potrebbe arrivare un giocatore capace di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica.