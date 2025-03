ULTIM’ORA in Serie A, dolore atroce nel club | Società colpita da un TREMENDO lutto

Arriva la notizia che nessuno si aspettava: la società è stata colpita da un lutto improvviso. Arriva il cordoglio del club

In Serie A, si è arrivati nel momento decisivo della stagione. Tantissime squadre, infatti, stanno lottando per riuscire a raggiungere i propri obiettivi sia per quanto riguarda la vittoria del campionato, sia per il raggiungimento di un posto in Europa e sia per riuscire a scongiurare una retrocessione in Serie B.

Per quanto riguarda la lotte per il tricolore, Napoli, Atalanta ed Inter sono le tre squadre che si sfideranno fino alla fine, anche se gli uomini di Conte e di Gasperini sembrano essere più in palla rispetto alla squadra di Simone Inzaghi e più lanciati verso la vittoria finale. Una grande bagarre c’è anche in zona Europa.

In questo caso, infatti, Juventus, Lazio, Bologna, Fiorentina, Milan e Roma si stanno sfidando per provare a spartirsi la fetta di posti a disposizione. E anche la lotta per la zona retrocessione sta vedendo tantissime squadre fronteggiarsi.

Intanto, sempre in Serie A, è arrivata una notizia inaspettata. Per la società, infatti, è arrivato un lutto e un dolore atroce. Tutta la squadra e i lavoratori si sono stretti in questo momento molto particolare.

Serie A, arriva la notizia dolorosa: lutto per la società

Per il Napoli è arrivata la notizia molto dolorosa. Infatti, la cugina del presidente Aurelio De Laurentiis, Maria Luisa Balzano, è scomparsa e ha lasciato un vuoto enorme nella famiglia del presidente della società partenopea.

Tutta la squadra e chi ci lavora si sono stretti attorno al proprio presidente e alla sua famiglia in un momento particolarmente doloroso in cui bisogna dimostrare la propria vicinanza.

De Laurentiis, il cordoglio del club partenopeo per il suo presidente

Intanto, è arrivata anche una nota ufficiale per quanto riguarda il club azzurro in merito a questo lutto che ha colpito il presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco le parole del club: “La SSCN, mister Antonio Conte, lo staff tecnico, la squadra e la Filmauro partecipano al dolore del Presidente Aurelio De Laurentiis e della sua famiglia per la scomparsa della cugina Maria Luisa Balzano”.