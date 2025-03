“Inter favorita dall’arbitro”: verdetto senza appello | Serie A decisa a tavolino

Montano le polemiche su alcuni episodi arbitrali e le accuse sono pensati: “L’Inter è stata favorita dall’arbitro”

La Serie A sta volgendo al suo momento decisivo. Tantissime squadre, infatti, stanno lottando per obiettivi importanti, sia per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello scudetto, sia per la lotta ad un posto in Europa e sia per la lotta per non retrocedere. Sicuramente interessante è la sfida scudetto che vede Inter, Napoli e Atalanta scontrarsi.

La battaglia durerà fino alla fine della stagione anche se la squadra nerazzurra è riuscita a staccare di tre e sei punti le due rivali nell’ultimo turno. Per l’Europa è bagarre, dal momento che Bologna, Juventus, Lazio, Fiorentina, Roma e Milan stanno cercando di conquistare un posto per giocare le coppe nella prossima stagione.

Intanto, anche in questa stagione, montano come non mai le polemiche sugli arbitraggi. Dopo l’ultima giornata c’è stata una nuova levata di scudi per quanto accaduto nell’ultima partita tra Atalanta e Inter.

In tanti hanno criticato l’arbitraggio di Massa e hanno addirittura ipotizzato di un direzione di gara favorevole all’Inter e che avrebbe portato alla vittoria della partita da parte dei nerazzurri.

Inter, quante polemiche: “Favoriti dall’arbitro”

L’episodio che ha fatto maggiormente discutere in Atalanta-Inter è stata sicuramente l’espulsione di Ederson per proteste. Un’espulsione non accettata anche da Gasperini che è stato allontanato per lo stesso motivo.

E sui social in tanti tifosi hanno iniziato ad avere retropensieri e dietrologie per quanto riguarda l’accaduto, accusando l’Inter di essere sempre favorita dall’arbitraggio. Ovviamente, si tratta di accuse molto pesanti che non rendono merito alla partita fatta e dominata dalla squadra di Simone Inzaghi.

Ederson, i motivi dell’espulsione contro l’Inter

Come detto, Ederson contro l’Inter è stato protagonista dell’espulsione che ha condannato l’Atalanta. Il brasiliano, dopo un’azione di gioco, chiedeva il fallo che l’arbitro Massa non ha concesso. Dopo ciò, il giocatore ha prima protestato animatamente, prendendosi il cartellino giallo.

Successivamente all’ammonizione, ha rincarato la dose applaudendo in maniera polemica il direttore di gara che, a quel punto, ha deciso di ammonire per la seconda volta il giocatore come prescritto da regolamento.