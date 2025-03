DRAMMA per i nerazzurri | C’è la ROTTURA del crociato: stagione finita

La squadra nerazzurra perde il giocatore per il resto della stagione: per lui c’è la rottura del crociato

In questa stagione, tantissimi giocatori sono stati costretti a fermarsi e a concludere la loro stagione anzitempo a causa di infortuni molto pesanti. Sicuramente, per quanto riguarda la Serie A, la squadra più penalizzata in questo senso è stata la Juventus. I bianconeri, infatti, hanno perso giocatori molto importanti come Bremer e Cabal a causa della rottura del crociato.

La stessa sorte è capitata all’attaccante e capitano del Torino, Duvan Zapata. Il giocatore, durante la partita contro l’Inter, nel tentativo di fare una sterzata, ha poggiato male il piede e anche lui ha subito la rottura del crociato. L’Atalanta, dal canto suo, dopo aver recuperato da un lungo infortunio Scamacca, è stata costretto a riperderlo per il resto del campionato.

Insomma, delle situazioni che sicuramente pongono delle riflessioni soprattutto per quanto riguarda gli sforzi fatti dai giocatori in così tanti impegni e che li costringono a traumi di questo tipo.

Intanto, c’è la notizia di un altro infortunio molto grave. La squadra nerazzurra, infatti, è stata costretta a perdere il proprio giocatore per il resto della stagione. Anche per lui c’è la rottura del crociato.

Confermata la notizia: c’è la rottura del crociato per il nerazzurro

Arrivano bruttissime notizie per il Renate. La squadra nerazzurra, infatti, ha dovuto perdere Di Nolfo a causa della rottura del crociato. Il giocatore dovrà saltare tutto il resto della stagione e lo si vedrà in campo solamente l’anno prossimo.

Una notizia che, ovviamente, non ci voleva. Il ragazzo, infatti, è uno degli elementi fondamentali della squadra e proprio ora che ci si trova in un momento decisivo della stagione, si dovrà fermare. Una brutta tegola per la società.

Di Nolfo, il Renate esprime tutto il suo dispiacere per il giocatore

Il Renate, intanto, attraverso una propria nota ufficiale ha fatto sapere tutto il suo dispiacere e la propria vicinanza al ragazzo per questo brutto incidente.

Ecco il comunicato del club nerazzurro: “In questo momento difficile, siamo tutti vicini a Francesco, calciatore talentuoso, ma soprattutto ragazzo d’oro”.