Niente NAZIONALE, l’infortunio gli nega la convocazione | Che tegola per il CT

Il giocatore non potrà andare con la sua nazionale dopo l’infortunio: una tegola che non ci voleva per il suo CT

In questa stagione, sono tantissimi i giocatori che hanno subito infortuni anche molto gravi che, spesso e volentieri, li hanno costretti a stare lontano dal campo da gioco per tantissimo tempo o, addirittura, li hanno costretti a terminare la stagione anticipatamente. L’esempio, lampante è quello della Juventus che ha avuto due giocatori importanti fuori per tutta la stagione.

Si tratta di Bremer e Cabal che, purtroppo, hanno subito la rottura del legamento crociato. Anche le big d’Europa hanno dovuto avere giocatori fuori per tantissimo tempo. E’ il caso del Real Madrid con Alaba e Militao che soltanto in questi giorni hanno iniziato ad essere convocati da Ancelotti.

Oppure si veda il peso che ha avuto l’assenza di Rodri per il Manchester City. Un giocatore importantissimo che ha inciso nella stagione della squadra inglese con la sua assenza.

Intanto, un altro giocatore non ci sarà per gli impegni con la propria nazionale. Dopo l’infortunio, il CT ha preferito non convocarlo e farlo riprendere al meglio delle sue forze.

Tegola per il CT: niente nazionale per il suo giocatore

L’Argentina, durante questa ripresa degli impegni per le nazionali, dovrà fare a meno di uno dei suoi leader come Romero. Il difensore del Tottenham, infatti, è tornato in campo solo nell’ultimo turno in cui la sua squadra ha perso per 2-0 contro il Fulham.

Il giocatore, poi, è stato sostituito in maniera precauzionale per evitare che potesse avere problematiche dopo quanto gli accorso. Sicuramente una perdita pesante per l’albiceleste che non potrà contare su uno dei propri leader difensivi per questi impegni.

Argentina, tre sorprese ‘italiane’ convocate

Intanto, il ct Scaloni, ha diramato le proprie convocazioni e non sono mancate le sorprese con alcuni giocatori molto giovani e interessanti presenti nel nostro campionato. Si tratta di Perrone del Como e di Dominguez e Castro del Bologna.

Molto difficilmente, in questi impegni, riusciranno a trovare spazio in campo. Ma di sicuro la nazionale argentina conta su di loro per il prossimo futuro e per le prossime partite.