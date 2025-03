PENALIZZAZIONE per il club | Decisione UFFICIALE: “Commesse violazioni amministrative”

Arriva la decisione ufficiale: per il club ci sarà la penalizzazioni in classifica a causa di violazioni amministrative

Il campionato di Serie A è entrato nella sua fase decisiva. Tantissime squadre, infatti, sono pienamente in lotta per lo scudetto, per un posto in Europa, ma anche per quanto riguarda la zona retrocessione. Per quanto riguarda il tricolore, la sfida è a tre tra Napoli, Atalanta ed Inter che si daranno battaglia fino al termine della stagione.

In questo momento, però, la forma degli uomini di Antonio Conte e di Giampiero Gasperini sembra migliore rispetto a quella della squadra di Simone Inzaghi. Per la zona Europa, c’è una vera e propria bagarre. Infatti, Juventus, Lazio, Bologna, Fiorentina, Milan e Roma si sfideranno per giocare le coppe nella prossima stagione.

E anche per la zona calda della classifica, tantissime squadre sono in lotta per trovare tutti quei punti che potrebbero regalare la salvezza e giocare ancora in Serie A.

Intanto, arriva la notizia che scuote il nostro calcio. Infatti, la decisione è ufficiale e il club è stato condannato definitivamente alla penalizzazione in classifica per violazioni amministrative. Una situazione decisamente delicata.

La decisione è ufficiale: arriva la penalizzazione in classifica

Dopo le segnalazioni della Co.vi.soc. è arrivata la decisione definitiva. Il Rimini, che tra l’altro aveva appena vinto per 3-1 in casa del Legnago, è stato penalizzato in classifica di ben 2 punti a causa di una violazione amministrativa che ha portato al deferimento.

A nulla è servito il ricorso da parte del club alla Corte Federale d’Appello che ha deciso di confermare la decisione che era stata già presa e, quindi, di lasciare la penalità in classifica.

Serie C, altri due casi clamorosi

In Serie C, però, quello del Rimini, tra gli ultimi casi, è stato uno dei meno clamorosi. Infatti, di recente, due club sono stati esclusi dal campionato a causa di violazioni amministrative.

Infatti, la Turris e il Taranto non faranno parte del campionato. Una decisione molto forte, ma che ha attestato una situazione molto grave, dopo che precedentemente c’era stata la penalità. Una situazione che dovrà far interrogare tanto soprattutto ai vertici.