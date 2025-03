Salah torna in Italia, affare fatto per la prossima stagione | Colpo assoluto per la BIG di Serie A

Il campione potrebbe concludere la sua esperienza a Liverpool e tornare in Serie A

Tra i più grandi campioni che l’attuale Premier League può vantare c’è sicuramente il nome dell’egiziano Mohamed Salah.

L’attaccante è approdato a Liverpool nell’estate del 2017 dopo aver salutato i giallorossi della Roma, da quel momento Salah collezionato più di 180 gol con la maglia dei Reds.

In questi 6 anni l’attaccante egiziano ha contribuito a riempire la bacheca del Liverpool. Con lui i Reds hanno alzato una Premier League, 2 coppe di lega inglese, una FA Cup, 1 Community Shield, una Champions League, una Supercoppa europea e un mondiale per club.

Un palmares sicuramente invidiabile e che ha consacrato Salah come uno dei migliori giocatori della sua generazione oltre ad essere uno dei più temibili sul campo di calcio. Adesso però, la vita di Salah potrebbe cambiare, la sua esperienza in Inghilterra potrebbe concludersi e il suo ritorno in Italia non è escluso.

Salah, l’Italia ti attende, l’egiziano potrebbe tornare nella nostra Serie A

Il rapporto tra Mohamed Salah e il Liverpool potrebbe presto arrivare ad una conclusione, il contratto dell’attaccante egiziano scadrà fine giugno lasciando a Salah la possibilità di scegliere la sua nuova squadra a parametro zero. Tra le possibili destinazioni del campione ci sarebbe anche un romantico ritorno in Italia, infatti l’attaccante ha già indossato le maglie di Fiorentina e Roma.

Tra le possibili acquirenti del campione egiziano ci potrebbero Juventus e Inter. Entrambe le squadre avranno necessità di ampliare la propria rosa dato il fittissimo calendario che le grandi squadre devono affrontare tra impegni di campionato, coppe europee e coppe nazionali. Senza dubbio in entrambe le squadre l’attaccante troverà il giusto spazio e diventerà un tassello fondamentale per la rosa.

Come sono andate le due precedenti esperienze?

L’esperienza alla Fiorentina non è stata sicuramente tra le migliori del calciatore egiziano. Nonostante il calciatore avesse conquistato il cuore dei tifosi viola alla fine del periodo di prestito le due parti non trovarono un accordo e il calciatore tornò al Chelsea.

Roma invece fu il vero primo trampolino di lancio per il giocatore, le sue prestazioni nella capitale consentirono all’attaccante di attirare l’attenzione delle big europee tra cui il Liverpool.