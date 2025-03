“Sono stato ingenuo”: Fagioli questa volta non si nasconde | Ha commesso un grave errore

Nicolò Fagioli ha ammesso la sua colpa: “Sono stato ingenuo, ma migliorerò anche sotto questo aspetto”

Uno dei colpi di mercato di gennaio della Fiorentina è stato sicuramente Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Nazionale, dopo aver scontato la squalifica per il caso scommesse nella passata stagione, è ritornato in campo con la maglia della Juventus. Ma, benchè ad inizio stagione la società aveva puntato su di lui, successivamente le cose sono cambiate.

Infatti, Thiago Motta, non ha ritenuto che il centrocampista fosse adatto al suo stile di gioco, preferendo in mezzo giocatori come McKennie, Locatelli, Kephren Thuram e Koopmeiners. Lo spazio, per il canterano bianconero, si è ridotto sensibilmente e per questo, a gennaio, si è presentata l’offerta Viola che è stata accettata.

Adesso, il ragazzo, ha intenzione di togliersi parecchie soddisfazioni a Firenze e di avere la continuità necessaria per riuscire a fare i giusti passi avanti nella sua carriera.

Intanto, lo stesso Fagioli, ha fatto la sua ammissione di colpa per quanto accaduto. Il giocatore non ha usato mezze parola, ma ha subito ammesso di voler fare dei sensibili miglioramenti per aiutare la squadra.

Fagioli, ammissione di colpa: “Sono stato ingenuo”

Uno dei protagonisti della rimonta contro il Panathinaikos in Conference League da parte della Fiorentina, è stato sicuramente Nicolò Fagioli. Il giocatore ha fatto una buona partita, anche se alla fine ha concesso un rigore ingenuo alla formazione greca che ha un po’ messo il patema d’animo a squadra e tifosi.

Dopo il match, ai microfoni di Sky Sport, il giocatore ha ammesso l’errore. Ecco le sue parole: “La mia è stata una giocata ingenua perchè ha causato sofferenza negli ultimi dieci minuti. Potevo evitare però migliorerò anche su questo”.

Fagioli, la rinascita dopo l’inferno

Sicuramente, l’episodio per cui al momento è ricordato da tanti Fagioli è quello del calcioscommesse e della squalifica ricevuta. Ma parlando puramente di calcio, il centrocampista classe 2001, rappresenta forse il miglior elemento della Nazionale quanto al ruolo di regista davanti alla difesa.

Per questo, il voler andare a giocare in una squadra importante come la Fiorentina, potrebbe essere l’occasione per il lancio definitivo di un giocatore che ora deve far sbocciare tutto il suo talento in campo.