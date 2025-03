Rifiutata la chiamata in nazionale, svolta improvvisa nella sua carriera | Giocherà per un altro paese

Il giocatore ha fatto la sua scelta e ha deciso di rifiutare la nazionale per giocare con un altro paese

Nel nostro campionato, si è entrati in maniera definitiva nella parte più importante della stagione. Tantissime squadre, infatti, sono in lotta per raggiungere i propri obiettivi sia per quanto riguarda la vittoria del tricolore, sia per la lotta al raggiungimento in un posto in Europa che per la lotta per non retrocedere.

Per lo scudetto, è sarà sfida a tre fino alla fine tra Napoli, Atalanta ed Inter. In questo momento, però, la squadra di Antonio Conte sembra essere quello più lanciato vista la ritrovata condizione sia a livello fisico che a livello mentale. Occhio anche alla zona Europa, dove tante squadre si stanno sfidando per riuscire a giocare le coppe nella prossima stagione.

Juventus, Lazio, Bologna, Fiorentina, Roma e Milan si daranno battaglia fino alla fine per evitare brutte sorprese ed eventuali ridimensionamenti in sede di mercato per quanto riguarda la prossima stagione.

Intanto, un talento della nostra Serie A ha preso una decisione sicuramente importante per la propria carriera. Il ragazzo ha rifiutato la convocazione con la propria nazionale e ha deciso di giocare per il paese d’origine.

Arriva la sorpresa: il giocatore rifiuta la convocazione e va con un altro paese

Assane Diao è sicuramente uno dei talenti più interessanti del campionato italiano. L’esterno del Como è arrivato a gennaio dal Betis Siviglia e sta facendo davvero molto bene sia per quanto riguarda le prestazione che, a livello numerico, per i gol, anche importanti, messi a segno.

Intanto, il ragazzo, ha preso una decisione molto importante. Dopo aver fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili della Spagna, ha deciso di scegliere di giocare per la nazionale del proprio paese di origine, ovvero il Senegal, tanto da essere già stato convocato.

Non solo Diao: la Spagna ha perso anche un altro talento

Se Diao è stato solo l’ultimo giocatore a rifiutare la convocazione con la Spagna. Infatti, nel recente, passato anche un altra vecchia conoscenza della Serie A ha fatto lo stesso.

L’ex rossonero, Brahim Diaz, oggi al Real Madrid, ha deciso di non giocare con la maglia delle Furie Rosse e di vestire invece la casacca del Marocco.