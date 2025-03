“Lui è veramente eccezionale”: goduria Inter | Ha conquistato veramente tutti, SVOLTA inattesa

I complimenti dell’ex campione non possono che riempire d’orgoglio i tifosi interisti

Non c’è ormai nessun dubbio sulla qualità del lavoro che Simone Inzaghi sta svolgendo con i suoi nerazzurri. A parlare per l’ex tecnico della Lazio sono soprattutto i risultati, martedì sera per i nerazzurri è arrivata la seconda qualificazione ai quarti di Champions League degli ultimi 10 anni.

Nonostante i nerazzurri siano stati per molto tempo lontani dalla maggiore competizione europea, bisogna dire che l’Inter è entrata a far parte delle squadre più temute del panorama europeo soltanto sotto la guida di Simone Inzaghi.

Nelle precedenti esperienze con Conte e Spalletti in panchina l’Inter non superò neanche i gironi, mentre con il tecnico piacentino questa sembra esser diventata la normalità

I risultati del tecnico nerazzurro non sono stati notati soltanto all’interno della penisola italiana, anche nei salotti sportivi in cui non si parla italiano sono arrivati diversi elogi per lui.

Henry si complimenta con Inzaghi: “Quello che fa è eccezionale!”

Durante la recente trasmissione sportiva della CBS, l’ex campione francese, Thierry Henry, ha espresso alcuni pareri sull’Inter e sul loro allenatore Simone Inzaghi. Henry non ha risparmiato i complimenti per il tecnico nerazzurro, definendo il suo gioco una vera rarità non solo per il panorama europeo ma soprattutto per quello italiano dove non si era mai vista una qualità del genere in campo.

Le parole dell’ex attaccante sembrano quasi mettere in guardia le avversarie dei nerazzurri nella competizione: “L’Inter sembra in controllo della situazione anche quando difende bassa. Guardate la partita con l’Arsenal, hanno difeso bassi e non hanno concesso tante opportunità. Le persone parlano della squadra, non parlano spesso dell’allenatore. Inzaghi è eccezionale per quello che offre tatticamente”

I nerazzurri affronteranno il Bayern Monaco

I prossimi avversari dell’Inter di Simone Inzaghi saranno i bavaresi allenati da Kompany. Il Bayern Monaco ha eliminato agli ottavi di finale l’unica squadra in grado di battere l’Inter nella fase a girone unico, il Bayer Leverkusen.

Nessuna delle due squadre viene data come favorita in quello che potrebbe essere lo scontro più duro dei quarti di Champions League di quest’anno. Forse Kompany ascolterà con attenzione i commenti di Henry sulla squadra di Simone Inzaghi.